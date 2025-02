O grupo Aigel postou um vídeo para a música “Gas”, gravada pelo diretor Alexander Markin. No vídeo, a mãe e o filho ficam em um mundo sem homens que se dissolvem no ar como o gás – o texto também é dedicado a ele. Nele, um soldado morto, um “200, transforma”, se transforma em um “gases 200”-e volta para casa não no caixão, mas através dos canos. “Esta guerra é realizada não apenas por tanques, mas com fluxos de gás, contratos e energia de chantagem. Os soldados são transformados em lucros, canhões e carne combustível. Eles evaporam, mas de alguma forma continuam a servir como uma máquina de estado, trazendo renda mesmo após a morte , “O grupo escreve em um comunicado de imprensa na edição de vídeo. “Medusa” representa sua estréia.

Aigel

No poema, o soldado falecido, “Cargo-2000”, torna-se “gas-200”, “duzentos gases”. Ficar em um país estrangeiro, ele se transforma em um recurso natural e volta para casa, não no caixão, mas através dos canos de aquecimento, queimando um fogão a gás na cozinha com um “confortável pico azul”. Seu espírito invisível aquece casas vivas. O vídeo contém uma mulher e uma criança, aqueles que precisam morar em um mundo sem homens que foram e não voltaram, dissolveram -se em uma realidade terrível, que eles mesmos retiraram e deixaram seus parentes e descendentes sozinhos. Em uma casa vazia – o tempo está puxando, a existência rotineira frágil e o silêncio ensurdecedor.

Alexander Markin

Diretor do clipe

Pela primeira vez, ouvi a música na apresentação ao vivo em Berlim no concerto “Oi, This Is Navalny”. Fui atingido pelo efeito dessa música – congelei, atordoado pela dor. E, ao que parece, não estou sozinho. Havia uma sensação de rigidez comum, quase tangível no salão. Não foi o sentimento que você espera no show. Gradualmente, essa dor ficou mais forte, cresceu nas ondas. A segunda parte da trilha tornou -se insuportável. Lágrimas não eram apenas minhas, tenho certeza. Eu não cometeria um erro se chamasse esse traço de limpeza.

No vídeo – observação da vida humana após tragédia. Coisas simples e domésticas. Na realidade, que se tornou diferente – deslocado, não o que poderia ser.

