Uma bomba aérea russa caiu em um prédio múltiplo em Kherson. Vários pisos foram destruídos, há vítimas

As forças armadas da Federação Russa na noite de 20 de fevereiro foram atacadas por Kherson, usando três bombas aéreas controladas, disse Roman Mrochko, chefe da administração militar de Kherson.

Segundo ele, uma das bombas aéreas atingiu um prédio no distrito central. Como resultado do bombardeio, a julgar pelo telegrama de Mrochko, vários andares de um prédio residencial foram destruídos.

Pelo menos cinco pessoas, incluindo duas crianças de 13 anos, ficaram feridas. Como Mrochko disse, esses são gêmeos, um menino e uma menina. A mãe dos filhos, provavelmente, está sob as ruínas de uma casa destruída, relatado Chefe do conselho da região de Kherson Alexander Prokudin. A operação de pesquisa e resgate é realizada no local.