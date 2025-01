Uma carreira política "coroado" Com Prodi: tudo volta, quem é o homem que Meloni examinou

Aqui está, o novo ídolo da esquerda que espera quebrar Giorgia Meloni e o governo do centro de uma base judicial. É mencionado Luigi Li GottiO advogado de Grido, príncipe do Fórum de Roma, ex -defensor de alguns grandes nomes de Cosa Nostra: ele era quem há cinco dias ele enviou a queixa ao cargo de promotor público, com base no qual o promotor público o oficial da justiça Francesco lo você Ele enviou a garantia de “ajuda e peculato” no caso Almasri para o primeiro -ministro, para os ministros Norte um Plantado e para o secretário de bandos Mantuan.

Li Gotti, entrou em contato imediatamente com as agências, falou sobre um “ato apropriado” porque sua queixa era “nominal” e depois acrescentou: “Agora a esta história Eu espero clarezaO que não foi até agora. Na minha queixa, assumi os crimes de Ajuda e confundirMas agora será o judiciário investigar e investigar “.





Enquanto isso, no entanto, a atenção também foi transferida para o “passado político” de Li Gotti, mencionado pelo primeiro -ministro que o chamou de “muito perto em sua partida de vídeo” Romano Prodiconhecido por defender o arrependimento do calibre de Buscetta, Brusca e outros máfia“.





Crotono por nascimento, Politiek Gotti nasceu em Movimento social Nos anos sessenta, depois à direita. Da festa fundada por Giorgio Almirante Ele também foi secretário da Federação e Conselheiro Municipal de 1972 a 1977. Uma militância também estava ligada a ter trabalhado no importante escritório de advocacia de Francesco BarbutoGrande do MSI daquela época. Gotti passou nos anos 90 Aliança Nacional Para então mudar o banco. Deixe a festa Gianfranco Fini Em 1998, ele passou com Antonio di Pietro em Itália de valores. A combinação de Prodi traz o PdCom o senador Sandra Zampa que se apressam em “negar”: “sem amizade ou conhecimento específico, tanto que eles não tinham mais nenhum relacionamento de 2008“). No entanto, o advogado era um sub -oficial da justiça do governo Prodi II (em 2006), com ministro Clemente Mastella. A oliveira foi destruída, Gotti não deixa Pedro e retorna ao Senado para o próximo poder legislativo, sempre com o IDV.