No início da manhã, o trem elétrico abateu um homem na direção de Gorky do Ministério das Ciências Médicas. A vítima de ferimentos morreu no local, relata que o canal TG “ouvido no caminho para Moscou”.

A tragédia ocorreu hoje por volta das 6h40 na estação Elektrostal. O trem número 6608 atirou em um homem de idade média. O infeliz homem morreu antes da chegada da ambulância.

As causas e circunstâncias do incidente serão incluídas por funcionários da investigação inter -regional ocidental para o transporte do IC da Federação Russa.