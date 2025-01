Uma comissária de bordo que largou um emprego de US$ 28 mil para criar porcos ganha o dobro de seu salário em uma companhia aérea.

De acordo com um relatório de minhaNEWSYang, de 27 anos, foi criado por uma família rural na província de Heilongjiang, no nordeste da China. Após concluir seus estudos universitários, ela trabalhou como comissária de bordo por cinco anos em uma companhia aérea com sede em Xangai. Ela compartilhou que durante o período difícil da companhia aérea, seu salário mensal era de apenas 2.800 yuans (US$ 380).