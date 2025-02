Foi anunciada uma competição pela seleção de candidatos para o cargo de chefe da administração do distrito de Putelinsky, na região de Ryazan. As informações são publicadas no site do município.

Os documentos são aceitos até 28 de fevereiro. A última reunião da Comissão da Concorrência será realizada em 5 de março.

Lembre -se de que o ator da Administração Distrital de Putelinsky é Elena Rozhkova.