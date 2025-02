"Uma conspiração alemã contra a Giorgia Meloni": Aqui está o teste, Minoli Bomb | Vídeo

Roberto Tortora 1 de fevereiro de 2025

Caso Almasri Ele mantém o banco em todos os salões, tanto institucionais quanto televisão. Há uma guerra de forças em andamento, entre o governo e o judiciárioOu há a mão de outra pessoa, de outros estados europeus que querem colocar com pouca luz Giorgia Meloni aos olhos de NÓS?

O primeiro -ministro, depois de comunicar em primeira mão que recebeu uma notificação de garantia, atacou os togas: “Alguns juízes Eles querem governar: Naquela hora Eles se aplicam“. L ‘ANM Ele não adiou sua resposta: “Os políticos não fazem magistrados e os deixaram avaliar os documentos processuais sem condicionar”. Giovanni Minolientrevistou um 4 da noiteO Programa de Relações Aprofundadas e Atuais que é transmitido no RETE 4 todos os dias.

Minoli explica o seguinte: “As perguntas que me pergunto sobre essa história são … Quem era esse cavalheiro? Ele é um mestre da metade da Líbia, ele é chefe dos serviços secretos, ele estava em GermaniaPor que eles não levaram lá e enviaram para nós? Talvez os alemães estejam um pouco zangados conosco, porque meloni com Trunfo Você conseguiu construir um relacionamento privilegiado? Dito isto, a ex-tensão histórica de Misturador – Eu me perguntava, mas … para simplesmente enviá -lo de volta para a Líbia, eles poderiam segredo E envie para lá na Líbia. Como eles, no entanto, quando se conheceram no AutoGrill Matteo Renzi e Mancini, ele também é um homem dos serviços secretos. Eles estabeleceram o segredo do estado nessa reunião: eles não atiraram, não houve, não havia filhos que morreram no bairro, então nunca entendeu o porquê. Eles haviam estabelecido o segredo do estado sobre o fato de que o enviaram de volta à Líbia (sempre Almasri, NDR) Teria sido normal porque essa pessoa é uma pessoa que pode ser tratada de maneira especial. Em relação às relações entre Meloni e o judiciário, bem … acho que eles não tendem a melhorar “.