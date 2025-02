Uma derme acaba de me dizer que este ingrediente sub-hipotético pode substituir meu fator de crescimento e meus soros exossônicos

Os cuidados com a pele podem ser tão confusos hoje em dia. Com tantos ingredientes emergentes no mercado, é difícil saber qual você tem razão em evitar o envelhecimento prematuro, reparar danos e manter a pele limpa. Recentemente, vimos ingredientes como fatores de crescimento e exossomos têm um momento sob os holofotes, mas há outro poderoso assistente de renovação da pele que costumamos esquecer: células -tronco.

Segundo um dermatologista certificado, um cientista de células -tronco e um cirurgião cosmético Nathan NewmanMD, as células -tronco humanas nem sempre são ideais para uso em cuidados com a pele, pois podem transportar patógenos e genes indesejados, mas as células -tronco vegetais não têm esse problema e se comunicam quase idênticas às humanas.

Newman acha que as células -tronco prevalecem sobre todas as outras opções – e por um bom motivo. Discuti com ele a diferença entre células -tronco, exossomos e fatores de crescimento para obter a imagem completa. Continue lendo para tudo o que ele tinha para compartilhar.

Exossomos versus fatores de crescimento em comparação com células -tronco

Newman ergueu a diferença entre os ingredientes mais populares para a melhoria da juventude da indústria no momento.

Exossomos: Os exossomos são pequenas vesículas que desempenham um papel na comunicação intercelular e na regeneração do tecido. Eles podem ser derivados de células -tronco, plantas ou células humanas. “Eles geralmente são tratados e não usados ​​porque são produzidos pelas células”, disse Newman. “Os produtos são instáveis ​​e devem ser tratados e preservados. Eles não são consistentes de um lote para outro; portanto, sempre que for fabricado, ele terá um conjunto diferente de sinais”.

Fatores de crescimento: Semelhantes aos exossomos, os fatores de crescimento são proteínas que desempenham um papel fundamental no crescimento e sobrevivência das células reguladoras. Eles já são produzidos por várias células corporais, mas muitas empresas fazem versões sintéticas a serem colocadas em fórmulas de cuidados com a pele. Essas proteínas indicam moléculas para promover a proliferação celular, os tecidos dos tecidos e a formação de novos vasos sanguíneos. Segundo Newman, no entanto, seus efeitos são curtos e nem sempre regeneram os tecidos. Fundamentalmente, você pode considerar os exossomos como um veículo para entregar A mensagem e os fatores de crescimento como uma mensagem real.

Fatores de células -tronco: As células -tronco vegetais, por outro lado, são os meios pelos quais as células se comunicam e transmitem suas ações em outras células do seu corpo. “Toda essa linguagem celular é chamada de Secretnomes”, disse Newman. “Alguns desses fatores são liberados diretamente no espaço entre as células e outros devem ser embrulhados, pois serão degradados fora da célula e entregues de uma célula para outra. Essa linguagem celular é um diálogo entre as células e desencadeia Um efeito dominó que pode influenciar milhares de células em seu corpo pelo que é chamado de efeito pararcina (assim como os hormônios estão no contexto do seu efeito endócrino). “”

Como as células -tronco funcionam no cuidado da pele

As células -tronco vegetais usam uma linguagem semelhante para se comunicar na forma de células humanas. Os fatores das células -tronco derivados das plantas também são mais aceitos para uso em cuidados com a pele e não incluem os riscos de doenças transmitidas, assim como as células humanas. Honestamente, não vemos muitos produtos derivados de células -tronco vegetais no mercado, e é porque o processo de criação do mesmo conjunto de secretossomos de um lote para outro é bastante difícil. Mas Newman encontrou um conjunto ideal que ajuda a pele a se regenerar.

“Pela primeira vez, existe um processo patenteado que permite que as células -tronco sejam cultivadas para que ele produz não apenas um conjunto coerente de fatores, chamados fatores de consórcio, mas o processo enquadra as células para produzir um conjunto específico de direções para direcionar a pele ou cabelos para se regenerar “, diz ele. “Além disso, esse processo torna possível usar qualquer célula, humana ou planta, para produzir fatores de consórcio. Diferentemente dos exossomos ou fatores isolados, os fatores de consórcio usam uma rede complexa e sinérgica de moléculas bioativas que imitam a cura natural e a pele da pele e o ambiente regenerativo .

Dê uma olhada abaixo do que eu uso a linha de células -tronco de Newman.

Produtos de cuidados com células -tronco que eu uso recentemente

Inteligência natural da haste Repower o limpador de Moussage Esse super gênero é tão fácil para a pele e ajuda a proteger o microbioma da pele. Também é imbuído de células -tronco que ajudam a preservar a hidratação e estimulam a pele brilhando com antioxidantes.

Inteligência natural da haste Redefinindo a haste de spray facial hidratante Este pequeno spray é tão prático para um refresco ao longo do dia e é tão hidratante. Essa é outra excelente ferramenta a ter na sua caixa de ferramentas para o reparo de barreiras, pois contém polissacarídeos hidratantes e extrato de groselha rico em antioxidantes. Ele dá um impulso de umidade grave ou é ideal para usar como pulverização de ajuste.

Inteligência natural da haste Regenerativo Este é o creme do creme de cuidados com a pele derivados de células de estirpes. Este soro contém os mais fatores de células -tronco de toda a linha e foi projetado para reduzir visivelmente a aparência de rugas, até promover a pele e estimular a elasticidade. Também ajuda a apoiar a produção de colágeno na pele e as inundações de antioxidantes que lhe dão um impulso.

Inteligência natural da haste Creme do dia de renovação radicular Contendo uma infinidade de ingredientes aperfeiçoados para a pele, esse creme de dia é leve e não é purificado, mas sempre super hidratante. Como em todos os produtos STEM, este creme contém uma infinidade de plantas baseadas em plantas, bem como na vitamina E, coenzima Q10 e gluconolactona para esfoliar levemente a pele.

Inteligência natural da haste STEM Revitalize Night Cream O creme noturno é semelhante, mas contém niacinamida e extrato de bakuchiol para ajudar com manchas escuras e aumentar a renovação celular. Ele também apóia a resposta anti-inflamatória do seu corpo e é rico em vitaminas A, C, D, E e K.

Companhia STEM Regredir tez Ele era um favorito imediato da marca depois de receber um rosto com ele no escritório de Newman. Como o seu nome sugere, ele fornece brilho imediato. Minha única reclamação é que a garrafa é super pequena e vai rápido quando você a usa sempre que eu sou.

Inteligência natural da haste Sérum Isso é ideal para acalmar a acne e a inflamação, pois contém adaptógenos como Ashwagandha com antioxidantes. Também pode ser usado quase como um bálsamo reconfortante para acalmar mal e dor.

Mais cuidados com células -tronco para tentar

Lilfox Flor Goo Botanic fecha o soro sem células

Cuidados com a pele clara Cellrenow Collagen Stem Cell Serum

Angela Caglia Soro de Fortness Cell Fortness