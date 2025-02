"Uma derrota amarga, nunca aceitaremos AfD". Alemanha O clima, Scholz levanta a bandeira branca

“Esta noite é Uma derrota amarga. E isso deve ser dito claramente. Mas temos que continuar juntos com base nesse resultado. Olaf Scholz Em Berlim, com Willy Brandt Haus. Scholz h refere -se aos “parabéns” a Friedrich MerzIsso “recebeu a tarefa de formar o governo”.

“Nós nunca vamos aceitar o AFD. Nenhuma cooperação com a extrema direita. Esperamos os outros também Mantenha esta posição“, O líder SPD, Olaf Scholz, continuou, comentou as pesquisas de saída para as eleições políticas na Alemanha. Scholz parabeniza o” vencedor “de Merz das eleições.





“É um Derrota histórica para o SPD“O Secretário Geral do SPD disse: Matthias MierschComente o ZDF As primeiras pesquisas de exi das eleições federais, que veem os democratas sociais com 16%, com um colapso de 9,7% em comparação com as eleições de 2021. “É claro que Merz tem um mandato do governo. Portanto, as negociações devem se basear no resultado final”, disse o secretário do SPD. Sobre se o SPD fará parte de um futuro governo com o sindicato, “não há absolutamente nenhum automatismo”, disse Miersch.