Uma despedida histórica: cinco presidentes vivos dos EUA se reúnem para o funeral de Jimmy Carter

O ex-presidente dos EUA Jimmy Carter foi homenageado na quinta-feira com um funeral de estado na Catedral Nacional de Washington, antes de um segundo serviço religioso e enterro em sua cidade natal, a Geórgia.

O funeral do 39º presidente dos Estados Unidos testemunhou um reencontro que ninguém esperava. Os cinco ex-presidentes vivos que ocuparam o Salão Oval – o presidente Biden, os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e o presidente eleito Donald Trump – foram vistos juntos pela primeira vez desde o funeral do ex-presidente George HW Bush em 2018. .

Trump e Obama, que estavam sentados um ao lado do outro, foram vistos conversando cordialmente.

O país observa um dia de luto nacional por Carter, que morreu em dezembro aos 100 anos, menos de duas semanas antes de a Casa Branca mudar de mãos do presidente Joe Biden para o presidente eleito Trump.

Tanto Biden quanto Trump, junto com a primeira-dama Jill Biden e a ex-primeira-dama Melania Trump, estiveram na catedral.

O próprio Carter demonstrou respeito pelos majestosos rituais do cargo, embora não tivesse escrúpulos em partilhar as suas opiniões políticas, o que por vezes irritou os seus sucessores, incluindo os líderes do seu próprio partido. Ele foi o primeiro ex-presidente a aceitar o convite para assistir à primeira posse de Trump em 2017. Mas também puniria o republicano por ser desonesto e nos últimos meses disse que queria viver o suficiente para votar em Harris nas eleições de 2024. ele fez.