Grupo Internacional de Astrônomos Usando o Telescópio Espacial (TESS) do Satellite de Pesquisa de Ransing Exoplanet (TES) descobre Dois exoplanetas do tipo subnepto, em torno da gigantesca estrela TOI-6054. Está localizado em aproximadamente 259 anos -luz do solo e em tamanho é 1,7 vezes maior que o sol, mas apenas um pouco sólido que o nosso luminar.

Na curva desta estrela, o telescópio Tess pegou dois sinais de trânsito. Isso significa que dois corpos cósmicos ao mesmo tempo se sobrepõem periodicamente à luz da estrela do telescópio. A natureza dos sinais foi estudada através de estudos independentes.

Como resultado, um grupo de astrônomos, liderado por Maxwell A. Croft, da Universidade de Wisconsin-Madison, confirmou o caráter planetário dos sinais. O espectrógrafo NEID, instalado no Wiyn-Telescope de 3,5 metros em Kitt Pike, ajudou nisso, ajudou no Arizona.

“Confirmamos a natureza planetária do par do exoplaneta do subneptonetope girando em torno da estrela subgante clara F-TYPE TO-6054 como parte da pesquisa das velocidades de radiação do ROCAS usando observações de Wiyn/Neid”, relatam seu artigo em seu artigo em seus artigo.

O primeiro planeta recebeu o TOI-6054 b. É mais próximo do mais antigo que o segundo planeta, o raio é de aproximadamente 2,65 raio da terra e a massa é de aproximadamente 12,4 das massas do nosso planeta. Foi determinado que o TOI 6054 B lidará com sua estrela a cada 7,5 dias e é defendido a uma distância de 0,077 unidades astronômicas. Devido à proximidade da estrela, a temperatura da superfície no planeta é de cerca de 1085 graus Celsius.

O segundo planeta recebeu a tela TOI -6054 C e também é vermelho -Hot -a temperatura na superfície atinge 725 graus Celsius. O fato é que está perto da estrela – apenas a uma distância de 0,11 da unidade astronômica.

O raio deste mundo alienígena é estimado em 2,81 raio da terra e sua massa é 9,2 massas terrenas. O período orbital é estimado em 12,56 dias. Com base nos dados obtidos, os cientistas classificaram o TOI-6054 B e TOI-6054 C como subneptinas, enquanto percebem que são grandes demais para ter uma composição pura e rochosa.

Os autores do estudo sugerem que os novos mundos abertos não são mundos puramente pedregosos, gasosos ou aquáticos. Provavelmente eles representam certos mundos do tipo intermediário.