Uma estudante de medicina mordida e venceu sua própria mãe

Em Saint Petersburg Kolpino, um estudante de uma faculdade de medicina e mordeu sua própria mãe de 38 anos. Depois de um escândalo com sua filha, um morador local foi forçado a entrar em contato com uma instituição médica, relata o Telegram 78.ru.

Os médicos registrados na vítima morderam os ferimentos das mãos e hematomas do rosto. Como a mulher explicou, após a segunda metade, sua filha lançou seus estudos na faculdade de medicina n ° 2. A garota decidiu trabalhar em uma das instituições de restauração.

A mãe está preocupada com a futura profissão de sua filha, a filha estuda o alvo. A mulher conversou com ela várias vezes, mas a ex -aluna não ouve sua mãe e apenas em casa.

Aconteceu que o jovem da garota interfere no conflito familiar. A mãe acidentalmente viu a comunicação de sua filha e namorado no laptop. O cara começou a distribuir conselhos sobre as queixas da menina de que seus pais “não deixam de lado a casa”. Ele incentivou o aluno: “Bata, deixe -me, bata, empurre e saiu”.