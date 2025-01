Uma exposição de figurinos do filme foi inaugurada no metrô de Moscou "cidade do mal"

Este é um drama histórico em grande escala sobre resiliência, amor e heroísmo, inspirado em eventos reais ocorridos em Kozelsk há quase 800 anos. Um grande exército da Horda Dourada atacou esta pequena cidade durante dois meses. Milhares de soldados mongóis morreram e armas de cerco foram usadas, mas a cidade ainda estava de pé, mostrando ao inimigo a invencibilidade e a firmeza do espírito russo. Após esta batalha, Batu Khan ordenou que Kozelsk fosse chamada de cidade do mal.

Konstantin Buslov e sua equipe trabalharam no filme durante vários anos. Muito tempo foi gasto em um estudo cuidadoso da vida, da arquitetura e, claro, das roupas daquela época. E a julgar pelos figurinos apresentados na exposição no metrô da capital, os cineastas, liderados por Valentin Gnezdilov, realizaram seu pequeno feito.

Tecidos raros, bordados à mão e materiais naturais, incluindo peles e metal, foram usados ​​para criar imagens historicamente precisas. No total, foram criados mais de mil figurinos exclusivos para o filme, que levarão o espectador de volta à era da heróica defesa de Kozelsk contra as forças de Batu Khan.

Entre os apresentados na exposição estão o figurino de Lutobor, um dos personagens principais do filme; suas roupas combinam um cafetã e cota de malha.

“Normalmente, as filmagens usam armaduras feitas de elementos de plástico, mas em nosso filme meu figurino usou placas de metal reais, me senti muito confortável no personagem e fiz tudo maravilhosamente bem”, diz Vladimir Lyubimtsev, que interpreta Lyutobor “Incrível Os mongóis têm figurinos lindos. Quando vi o filme, foi um prazer especial observar o equipamento deles. Era impossível me separar do chique e do poder das nossas imagens. adversários. Eles são tão… guerreiros estilosos!

Conforme foi informado por RG no metrô, a exposição de figurinos do filme ‘Cidade do Mal’ poderá ser visitada até o dia 3 de fevereiro.

Aliás

Os moradores de Kozelsk foram os primeiros a assistir ao filme. Na pré-estréia, o diretor Konstantin Buslov disse que para as filmagens foi construída uma verdadeira cidade antiga, bem como uma enorme ponte de madeira sobre a qual acontecem eventos importantes do filme, o acampamento mongol de Batu de inúmeras yurts – com carroças, carroças, máquinas de atirar pedras, aríetes, escadas e todos os demais utensílios domésticos da época.

Observamos também que antes do início das filmagens, o diretor do filme visitou o local onde, segundo as escavações, estava localizada a antiga Kozelsk. Desde o século XV, aqui ficava o Mosteiro da Ascensão, que foi quase completamente perdido durante a época soviética. O mosteiro está agora sendo restaurado. Buslov também passou muito tempo no museu de história local, que exibe artefatos encontrados por arqueólogos.