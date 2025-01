Uma exposição de novos livros foi inaugurada em Protvino

Albina Andreevna Maklakova apresentou aos jovens leitores os novos livros que entraram nas coleções da biblioteca. As publicações apresentadas incluem “Superpower by Inheritance” de O. Kolpakova, “Sete Meninos” de N. Nadezhdina, “O Elefante do Mágico” de K. DiCamillo, “Taiga Tale” de E. Shelemeteva, “Histórias do Céu do Norte” de M. Babanskaya, “A Bruxa do Teatro do Fogo ”O.Yudina.

Os jovens leitores já levaram alguns dos livros para casa para mergulhar no maravilhoso mundo das obras.