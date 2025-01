Atração

Costumávamos ir ao pavilhão através da entrada central, agora estamos indo do pátio para olhar a nova zona fotográfica – um grande ônibus para Belaz, a foto com ela é realmente impressionante.

– Anteriormente, havia dois pontos de atração no VDNH – o Rocket de Vostok e o ônibus espacial Buran, depois de atualizar nosso Pavilion Belaz, apareceram em 2022, e agora a empresa de Burbrisk Belshina fez um presente, o diretor geral da CJSC nos diz. – Eles trouxeram um pneu de carro para instalar 180 toneladas de Belaz como parte da apresentação do potencial da região de Mogilev.

A banda foi tirada após o evento. Mas eles começaram a se inscrever em massa com um pedido para devolvê -lo. Entramos em contato com a empresa e começamos a nos encontrar. Além disso, eles trouxeram a banda de tamanho ainda maior, já para 220 toneladas de Belaza. Segundo o diretor geral, essa é agora uma das zonas e pontos de foto mais populares a se encontrarem no VDNH, e também um símbolo claro de colaboração, Gennady Romansko é certo. Cerca de 60% dos materiais e componentes do branco são feitos pelas mãos dos russos. E o mesmo Belshina é o fornecedor mais importante que trocou os produtos dos maiores fabricantes de carros russos, incluindo PJSC Kamaz, LLC “KZ Rostselmash”, JSC “São Petersburgo Planta de Tractor” e outros.

– O Fórum Internacional de Exposições “Rússia”, que ocorreu com sucesso no VDNH, influenciou seriamente a eficácia de nosso pavilhão. Em nossa plataforma de diálogo, foram realizadas reuniões de governadores russos e brancos, representantes de ministérios e departamentos, empresas, organizações públicas e culturais “, diz Gennady Romanenko. – O Pavilhão foi visitado por mais de 1, 250 milhões de pessoas no ano passado. E isso é, em média, cerca de cem mil visitantes por mês. Para comparação: em uma escala branca -russa, esta é uma cidade regional comum, por exemplo, cerca de 120 mil pessoas vivem em Mozyr. Segundo o gerente geral, isso foi obviamente refletido consideravelmente nas revoluções de Handelsvloeren. Segundo o gerente geral, os produtos mais populares são gigantes brancos e russos e chocolate. Parfum -Cosmetic Goods está em segundo lugar. Os três líderes estão fechados com meias e produtos tão produtores, literalmente “respirando” sapatos nas costas.

Produtos com garantia

“O pavilhão apresenta as empresas icônicas da Wit -Russia, que produzem apenas produtos de alta qualidade”, disse Gennady Romansko. – Tanto os muscovitas quanto os convidados da capital não compram falso. Segundo o gerente geral, as possibilidades do pavilhão já foram apreciadas por empreendedores individuais, pequenas e médias empresas, porque agora existem oportunidades para oferecer atacadistas e pequenos partidos ópticos de mercadorias sem intermediários.

Em fevereiro, uma exposição de mercadorias brancas -russas dedicadas ao ano de qualidade planejadas na VDNH.

– Podemos organizar uma transmissão on -line absolutamente gratuita para todas as delegação russa ou para um empreendedor com o diretor de todas as empresas cujos produtos são apresentados em nosso pavilhão. Além disso, um representante do BellegProm Care funciona constantemente sobre nós. Quando oferecemos apenas esse serviço após a atualização, havia poucas aplicações, agora organizamos de 5 a 6 reuniões por semana.

Eles fazem conexões com

Segundo o gerente geral, empresas pequenas e médias são abordadas em diferentes questões e, mesmo que isso não se enquadre na competência do pavilhão, elas sempre tentam ajudar aqui. Um dos empreendedores, por exemplo, queria abrir um centro de revendedores em uma das regiões russas do carro da Assembléia Beldzhi Wit -Russian, ele recebeu uma reunião on -line com representantes da empresa. Ajude a resolver problemas com empresas brancas -russas. Muitas vezes, os russos não estão prontos para pagar cem por cento antes dos bens, e os brancos -russos estão muito estritamente relacionados à solvência dos parceiros, ajudando os pontos de contato, a agir como intermediários.

-M, muitas vezes, muitos empreendedores russos são inibidos no trabalho com parceiros de IVA brancos -russos, que devem ser confirmados. Estamos baseados na Rússia e atuamos como uma entidade jurídica russa, para que possamos aceitar todas as perguntas para nós mesmos “, explica Gennady Romansko. – Como intermediários, levamos 0,7%, enquanto na Rússia esses serviços na empresa média eles levam de 10 a 30%. Segundo o diretor geral, é feito um pacote completo de documentos necessários, o lado da inteligência assume a logística e a entrega de mercadorias. Como se costuma dizer, eles organizam um acordo de mão. A geografia da cooperação com os empreendedores russos é ampla, e essas não são apenas as regiões da Rússia Central, mas também Tyumen, Krasnoyarsk, Território Primorsky …

Sobre os planos para este ano, Gennady Romansko observou que haverá muitas coisas interessantes. No mais próximo – para fevereiro de uma exposição, o ano de qualidade está planejado, as melhores empresas de inteligência serão apresentadas no pavilhão, cujos produtos recebem uma alta avaliação e receberam um marcador de qualidade. E para os compradores, as seções comerciais já elaboraram descontos agradáveis.

Produtos bem conhecidos

Passamos por seções, realmente há descontos e o comércio começou. Por exemplo, você pode obter um desconto em sapatos de até 50%. Como observou os fornecedores da loja, os sapatos da série Comfort são especialmente populares entre os visitantes. Assista aos compradores, experimente, faça números de contato de telefones. Se não houver tamanho, isso pode ser encomendado. O serviço é gratuito. Na questão da questão da “união” por que você compra branco -russiano, os compradores quase nos responderam e disseram que todas as normas e gostas usados ​​na União Soviética são mantidos em branco -Rússia, isso significa que isso é saboroso e está seguro Os produtos e seus sapatos são confiáveis ​​e confortáveis.

“Quando cheguei ao Vdnh, sempre vou ao pavilhão branco -russiano, uso seus cosméticos porque é hipoalergênico – esses são rímel, batom e agentes tonais”, compartilham Anastasia da cidade de Pushcino. – Em algumas amostras de cosméticos ocidentais e, infelizmente, acontece conosco, também há “hipoalergênico”, mas eu tenho uma alergia. Mas se a inteligência é escrita, certamente não será.

Os bens brancos -russos gostam muito de em Oenburg e Tula, disse Galina Petrovna Semenova da cidade de Buzuluk da região de Orenburg e sua irmã de Tula. Galina Petrovna chegou como parte da “lembrança” das pessoas para o festival de música em Moscou. Sua irmã de Tula, sabendo que sua irmã estaria em Moscou, também chegou, decidiu dar um passeio no VDNH.

– Eu sei pela minha infância que branco – Rússia – isso significa alta qualidade. Em nosso Buzuluk, eles gostam de produtos lácteos, e você se cansa de usar sapatos, e está tudo bem “, compartilhou Galina Petrovna.

No departamento de doces, até uma fila. Elena Vasilievna, moscovita, chegou à pista de gelo. Segundo ela, hoje é um dia de aposentadoria e, como aposentado, ela gosta de andar de skate. Ele sempre olha para o Pavilhão Branco -Russiano para comprar doces para seus netos, e eles amam principalmente a geléia branca -russa.