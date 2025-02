"Uma extravagância". Alemi em Sanremo, é assim que fica no palco: atrás … | Foto

Daniela Mastromattei 12 de fevereiro de 2025

A “padronização” de Carlo Conti Também está na aparência, além de uma extravagância rara (a jaqueta aberta sem nada sob Romi, o trem longo inútil de Naemi E o casaco napoleônico de irama) no Ariston Theatre de (original) elegância retorna. Começando com a espumante Antonella Clerici, que não remove o inesquecível Confeto Rosa do Vestido Core de Gai Mattioli, no palco de Sanremo em 2005, mas aqui brilha com uma prata com um malfisos do estilo de diva do passado. Excêntrico sim, mas bom.





Achille Lauro, altamente aguardada, que ficou tão surpresa em 2020, escolhendo vestir o papel de São Francisco, que se despirá com suas roupas para se dedicar à pobreza. Então Lauro largou o teto exuberante para ficar em um corpo nu. Desta vez, o cantor -o garimpeiro deixa a criatividade de Dolce & Gabbana muito elegante em francos negros e luvas brancas e a escuridão da escuridão, pois parecia tocar o recente falado sobre cocar de cocar de Melania Trump durante a cerimônia de inauguração de Donald Trump à presidência do Estados Unidos.