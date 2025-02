Uma farsa em super bônus 110% atrás do suicídio? Alex Benedetti, a última música do Gesto Extreme

Por trás do extremo gesto de Alex Benedetti Também haveria trabalho a ser realizado com o Superbonus 110. O DJ e o diretor da Virgin Radio, que se jogou do sétimo andar de seu escritório em Milão, assinaram um contrato com uma empresa sardiniana em 2021. O objetivo? Alguns trabalham para 150 mil euros para serem equipados com o bônus em uma casa no campo perto do Ticino Park. De acordo com Corriere della Sera, o homem já havia pago setenta mil euros. Em seguida, a descoberta: o canteiro de obras ainda está aberto, as obras unidas e a empresa terminou em liquidação judicial em dezembro com a punição do Tribunal de Cagliari.

Benedetti teria levado Benedetti a terminar isso, juntamente com outros problemas privados. Uma tragédia, no entanto, ainda sem declarações precisas, nas quais o vice -promotor público Francesca Cruppi Ele abriu um arquivo para instruções para suicídio. Uma hipótese necessária para Organize a autópsiaPorque as imagens das câmeras de segurança do Radio Romicism já filmaram as fases dramáticas do suicídio. O suicídio também está ligado ao que um “golpe” chamava com os amigos.





No entanto, o DJ não deixou nenhuma carta ou escrito em relação às razões em seu gesto. Um fato que os colegas chocados. A sala de imprensa também lembrou -se por ocasião da conferência de imprensa do Sanremo Alla Ariston Festival. Entre em contato com o público de jornalistas, o chefe da Office de Imprensa da RAI, Fabrizio CasinelliEle disse: “Alex Bandetti deveria ter participado do clima, mas isso não é mais. É um momento emocionante”. A sala de imprensa respondeu com aplausos.