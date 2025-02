A Biblioteca Nacional Russa (RND) introduziu a seguinte novidade digitalizada que forneceu sua coleção eletrônica sob o título “Livro Monuments. Top 100”. Na forma digital, apareceu uma imagem popular do ‘benefício da disputa’ do século XIX.

O RSN indicou que esse artefato foi anteriormente armazenado na coleção particular de Mikhail Pogodin – um famoso historiador, escritor, publicitário, colecionador, membro da Academia Imperial de Ciências e Professor da Universidade de Moscou.

Imperador Nicholas Eu ganhei sua coleção e, em 1852, ela entrou na Biblioteca Pública Imperial, cujo sucessor agora é o RND.

Uma foto popular é uma espécie de memorando do século XIX, usado para propaganda. A varíola foi uma doença terrível, durante períodos de epidemias que percorreram centenas de milhares de vidas. E os pacientes sobreviventes permaneceram deformados devido às terríveis cicatrizes que esta doença deixou.

Na Rússia, como na Europa, no século XVII, a prática de organizar a varíola apareceu. No entanto, ela estava longe de ser perfeita. O método de vacinação era inseguro, depois de tal vacinação que uma pessoa poderia morrer. Mas no final do século 18, apareceu um procedimento mais seguro.

O autor deste método foi o médico inglês Edward Jenner, que se ofereceu para despertar pessoas a vaca do OsPU. No Império Russo, o método aprovou o método, mas a população o levou para baionetas.

“Em 1802, o doutor Franz Buttatz viajou para diferentes províncias do Império Russo com a permissão do imperador Alexander I com o objetivo de organizar a vacinação de vasos em varíola, o que foi muito lento”, explicou o RND.

Muitos agricultores se recusaram a vacinar seus filhos e acreditavam que “não consistente com a natureza do homem para emprestar a matéria óptica do animal, por medo desse dano à saúde e até de uma influência fina e à moralidade”.

Por ordem do Imperador, as províncias foram criadas pelos Comitês de Ospenny, uma das tarefas das quais o treinamento dos moradores locais era. A testemunha preservada dessa campanha é uma imagem popular que agora se tornou acessível em forma digital.

O enredo deste memorando é bastante curioso. A foto mostra duas garotas camponesas e um jovem que claramente dá sinais de uma delas. O último está por trás de uma rotina rotativa e o homem diz: “Ah, não há quebrado, deixe -me ficar com você … você pega minha beleza da minha própria prisão”.

A segunda garota é oposta à primeira, atrás da máquina de tecelagem. O jovem fala negativamente sobre ela: “O que é hora de perder mal com o caracol? … ela teve um toco com todos os seus lábios com todos os seus lábios”.

“Nas últimas linhas do texto sob a foto, a moral do enredo mostrada é dada:” Quando seu pai e mãe eram mais inteligentes; Sim, eles permitiram que ela trazia a vaca; Então ela seria como você Bela Rumyan e Mila, “acrescentou ao RNT.” Esta foto é da música publicada pelo governo para convencer a população pelos benefícios das contemplações.

A propósito, a orientação para a vacinação da varíola foi publicada em todos os idiomas em que falavam no Império Russo na época. Um papel especial no processo de treinamento foi designado para padres. O clero foi ordenado a registrar paroquianos para “aceitar esses muilteners”.

“As fotos folclóricas também foram publicadas para esse fim, com a varíola mudada por uma varíola, que morreu de doença das crianças e chamou seus pais para vaciná -los em tenra idade:“ Pais e mães, isso é culpa de seus filhos terríveis são assim . Se você deseja evitar que esse mal se apresse para as crianças para vacinar toda a vaca ospu “, elas resumem no RND.