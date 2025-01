Uma investigação criminal sobre um acidente fatal foi encerrada na região de Tver

Na região de Tver, foi concluída a investigação das circunstâncias do acidente em que morreu uma pessoa.

Foi apurado que o motorista da Toyota, de 38 anos, acelerou até 120 km/h na estrada Kimry-Kletino-Dubna, após o que perdeu o controle e o carro capotou em uma vala. Como resultado do acidente, o passageiro do carro estrangeiro ficou gravemente ferido.

Conforme apurado por funcionários do departamento de investigação especializado do Departamento de Investigação do Ministério do Interior da Rússia na região de Tver, o motorista sentou-se ao volante embriagado e já havia sido privado de sua carteira de motorista por crime semelhante. O homem pode pegar até 12 anos de prisão.