A explosão no LCD “Scarlet Sails”, como resultado do criador do Batalhão Arbat, Sargsyan, morreu, poderia fazer um homem -bomba, Ria Novosti, Tass e Interfax, dadas as fontes.

A investigação está considerando uma versão prioritária da redistribuição de crimes da esfera de influência, disse a fonte da Interfax. “De acordo com dados preliminares, ele (Bomber Suicide) ativou o dispositivo explosivo que trouxe com ele. Foi provado ser natural da Armênia”, disse o interlocutor da Interfax em agências policiais.

Ao mesmo tempo, a investigação, como a Interfax escreve, não exclui o envolvimento dos serviços especiais ucranianos em explosão. O interlocutor da agência disse que, se estabelecido, o processo criminal foi treinado para outro artigo.

O Shot Telegram Channel escreve que o bombardeiro suicídio anexou explosivos ao seu corpo e começou a ação quando Sargsyan deixou o elevador. Shot descreve uma bomba suicida como um homem com cerca de 45 anos.

A explosão na entrada do complexo residencial Rasa Sails, no noroeste de Moscou, aconteceu na manhã de 3 de fevereiro. Durante a explosão, o chefe da Federação de Boxe do auto -proclamado DPR -um criador do Batalhão Arbat Armen Sargsyan morreu. O Comitê de Investigação abriu um processo criminal de acordo com os artigos sobre a preparação para o crime e a tentativa de crime, assassinato e comércio ilegal de dispositivos explosivos ou explosivos.

Uma explosão apareceu em Moscou no complexo residencial “Scarlet diz”. O criador do Batalhão Arbat Armen Sargsyan morreu SBU o convidou perto de Yanukovich com autoridades criminais