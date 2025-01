Uma linha direta para hepatite C e B foi aberta em Kamchatka

Ligando para o telefone 8-800-141-0000, as pessoas podem obter respostas para todas as suas dúvidas sobre hepatites virais.

“Atualmente, a situação da infecção por hepatite viral está sob controle e não é crítica. Todos os pacientes de alto risco foram identificados em tempo hábil”, – observado Ministro da Saúde do Território de Kamchatka, Alexander Gashkov, em sua mensagem de vídeo.

Atualmente, foi compilada uma lista de pacientes que foram submetidos a exames de tomografia computadorizada (TC) no Centro Regional de Oncologia de Kamchatka nos últimos dois anos.

Lembramos que em uma das instituições médicas do Território de Kamchatka, ocorreu uma infecção massiva de hepatite B e C entre pacientes submetidos a tomografia computadorizada com contraste.