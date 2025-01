Uma mãe e dois filhos morreram em um incêndio em Khimki

A tragédia aconteceu no vilarejo de Klushino, bairro da cidade. Uma casa pegou fogo por volta das 5h. Os bombeiros que chegaram durante o processo de combate ao incêndio encontraram os corpos da proprietária e de seus filhos, nascidos em 2011 e 2015. O terceiro menino foi resgatado.

Uma força-tarefa chegou ao local e as investigações estão em andamento para determinar a causa do incêndio. Foi iniciado um processo criminal ao abrigo do artigo 109.º do Código Penal da Federação Russa “Causar a morte por negligência”. O Ministério Público assumiu a investigação.