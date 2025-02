Uma mãe e um bebê de 21 anos morreram na área de permeen, após o parto

A tragédia ocorreu na família de um morador de 21 anos da cidade de Lysva. A menina foi levada para um hospital local por causa do nascimento precoce. O bebê não pôde ser salvo e a mulher no nascimento abriu um sangramento sério. O paciente foi urgentemente entregue à clínica do Centro Regional.

Os membros da família e os amigos da garota pediram às pessoas da cidade para doar sangue I+. Infelizmente, isso não ajudou: no domingo, 9 de fevereiro, ficou conhecido sobre a morte do paciente.

Atualmente, as autoridades e autoridades investigativas não comentaram a trágica morte de um morador de Lysva.

Lembraremos que um caso semelhante ocorreu em um dos hospitais em Saratov: durante a situação de emergência contra os antecedentes do agravamento de uma doença contagiosa, uma jovem mãe e um recém -nascido morreram.