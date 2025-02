‘Uma mãe, um guerreiro’: agente da RPF no trem de serviço de Delhi de Delhi com seu bebê, deixe as redes sociais preocupadas

O agente da Força de Proteção Ferroviária foi visto patrulhando a estação de trem de Nova Délhi com seu filho de um ano, Tarun garantiu em um transportador de bebê. Apesar de ter sido licenciado, ele foi chamado para o serviço depois que uma debandada trágica foi acusada de 18 vidas, segundo o Times da Índia.

Ao administrar as grandes multidões na plataforma 16, ele habilmente equilibrou suas responsabilidades maternas e profissionais. Ele também garantiu o conforto de Tarun enquanto carregava uma bengala para manter a ordem.

A mãe do serviço traz Gachas de Dalia caseira, leite, um cobertor e fraldas. Das 16:00 à meia -noite, seus turnos de serviço exigem que estejam estacionados em diferentes centros ferroviários, como Nizamuddin e Anand Vihar, acrescentou.

“É uma rotina normal para mim. Gosto de que o bebê não doeu. Estou procurando um cuidador para me ajudar. Mas, até então, continuarei fazendo o que tenho que fazer”, disse ele. A publicação.

A RPF Índia compartilhou sua história no Twitter (agora x). “Ela serve, cuide de tudo: uma mãe, um guerreiro, de pé …”, ele escreveu enquanto compartilhava um videoclipe e uma foto da mãe.

Os usuários de redes sociais, no entanto, pareciam preocupados.

“É muito perigoso controlar multidões com o bebê. Uma máfia pode colocar o bebê em grande risco. Ela não poderá baixar seu dever corretamente com o bebê. Isso não é nada apreciável. Altere -o em uma área mais segura para a segurança do bebê ”, escreveu um usuário.