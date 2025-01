Como RG escreveu, SK anteriormente segurava um homem que torturou sua filha com um metal quente. Um caso criminal de tortura foi aberto contra ele. A polícia da região de Moscou relatou que a garota escapou inicialmente de Lobny para Moscou, onde se voltou para o Ministério de Assuntos Internos no distrito de Meshcansky. Então o sinal sobre o que está acontecendo na casa na rua Komissar Agapov em Lobna novamente nos subúrbios.

O homem, como se viu, torturou sua filha por má conduta. Além da vítima, ele tem vários filhos. O próprio suspeito está legalmente no país de acordo com dados atualizados, mas a família não é. Até agora, protocolos administrativos foram elaborados com esses fatos, mas a SK decide iniciar um processo criminal sobre a organização de migração ilegal.