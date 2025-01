Uma menina de 23 anos ficou ferida em um terrível acidente na região de Rostov

Ocorreu um acidente na região de Rostov, durante o qual uma menina de 23 anos ficou ferida. A informação foi prestada pela Inspetoria Estadual de Trânsito da região.

O acidente ocorreu na manhã do dia 22 de janeiro na rodovia Salsk-Yashalta. De acordo com dados preliminares, o motorista do Daewoo Nexia, de 23 anos, excedeu significativamente o limite de velocidade. Com isso, ele perdeu o controle, saiu da estrada para a direita e colidiu com uma árvore.

Como resultado do incidente, um passageiro de 23 anos do Daewoo Nexia ficou ferido e foi hospitalizado em uma instituição médica.