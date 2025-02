O acidente ocorreu no domingo em uma pista de esqui no parque natural de Ergaki, Relatado No departamento regional do IC da Federação Russa.

Segundo as autoridades úmidas, a família chegou ao centro de recreação no sul do território de Krasnoyarsk, do vizinho Tuva. Por volta das nove horas da menina de 15 anos, seu namorado subiu para o topo da estrada. Quando ele caiu em alta velocidade, o esquiador esbarrou em um pinheiro e recebeu ferimentos mortais. Segundo seus pais, a filha de 10 anos de esqui.

Os pesquisadores abriram um processo criminal sobre a oferta de serviços que não atendem aos requisitos de segurança. Funcionários do escritório do promotor público também Descobrir As causas e circunstâncias do trágico incidente.