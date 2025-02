"Uma metástase no cérebro, agora estou me abandonando para fazer o destino": O drama de Eleonora Giorgi, Toffanin se mudou

“Agora eu me deixo de destino, para algo maior do que isso, não posso lutar muito contra”: Eleonora Giorgique é confrontado com um terrível câncer de pâncreas, ele disse isso em conexão com Silvia toffanin a Muito verdadeiro No Canale 5. “Pensei nesse período que há três coisas em nossas vidas que não são necessárias para sobreviver e reprodução e, no entanto, são enormes – disse a atriz bem conhecida – amor, beleza e arte.

Falando em sua condição física hoje, Giorgi anunciou que infelizmente foi exacerbado: “Por 5 dias, tenho algo que não tem nada a ver com isso, mas infelizmente sofro. Um ataque reumático, estou com o casco. Mostramos cada um outro por trás disso eu tinha que ver os oncologistas e o cruzamento “. Então ele acrescentou: “Eles descobriram uma metástase no cérebro. Dentro de uma semana eu fiz o cheque de rádio. Eu estava com medo. Eu estava com uma equipe de cima; Eu ia fazer o preparatório que todos estão temendo. Minha profissão, há 50 anos, usou tudo para mim. Eles me fizeram o elenco com o gesso para um filme para o qual essa máscara que me fez considerar um filme. Agora, em algum tempo, vou realizar um cheque e isso é uma coisa “.





Finalmente, quando o apresentador perguntou: “Como deixamos um ao outro?” “Com um milagre. Vamos lá, eu quero voltar com boas notícias. Talvez haja algumas surpresas.