Uma misteriosa ilha fantasma apareceu no Mar Cáspio

Imagens do Observatório Terrestre da NASA por Wanmei Liang, usando dados Landsat do US Geological Survey

Os satélites da agência espacial americana NASA capturaram uma formação a 20 quilômetros da costa do Azerbaijão, como foi notada pela primeira vez em maio de 1861. Porém, depois desapareceu e seu análogo apareceu no século XX. Os cientistas explicaram o motivo do fenômeno.

Os cientistas não rastrearam imediatamente o nascimento e o desaparecimento gradual de uma pequena ilha no setor azerbaijano do Mar Cáspio. O fenômeno foi capturado estudando cuidadosamente imagens da NASA tiradas em 2023 e 2024.

“Na era da informação de hoje, onde todos podem se comunicar instantaneamente, é simplesmente incrível que uma ilha possa aparecer a apenas 20 quilômetros da costa sem que ninguém perceba”, diz surpreso o geofísico Mark Tingey.

Acontece que há dois anos, como resultado da atividade do vulcão subaquático de lama Kumani, que de repente começou a entrar em erupção, uma ilha apareceu no Mar Cáspio. Durante o período de atividade máxima, sua largura atingiu 400 metros, informa o Sciencealert.

No entanto, ao longo de dois anos, os sedimentos soltos começaram a ser gradualmente destruídos pelo vento e pela água, e a formação diminuiu significativamente. No final de 2024, restava apenas uma estreita faixa de terreno.

“Ilhas fantasmas” semelhantes já apareceram na área. O primeiro caso foi registrado na primavera de 1861, quando uma faixa de terreno de 87 metros de largura e 3,5 metros de altura surgiu da água. A erupção mais poderosa do Cumani ocorreu em 1950. Naquela época, a formação atingia 700 metros de largura.

“A massa de terra temporária foi documentada pela primeira vez em maio de 1861, mas desapareceu no ano seguinte. Os registos mostram que a ilha apareceu e desapareceu pelo menos mais seis vezes durante o século XX”, disseram os investigadores.

Em janeiro de 2025, quando foram tiradas as fotos a seguir, a ilha ficou ainda menor e em breve desaparecerá por completo, dizem os especialistas.

Segundo eles, os vulcões de lama se formam onde a pressão subterrânea empurra massas quentes de líquidos e gases para a superfície. A atividade vulcânica no Azerbaijão está relacionada ao sistema de hidrocarbonetos da Bacia do Sul do Cáspio. Esses vulcões emitem gases inflamáveis, como o metano, e suas erupções são frequentemente acompanhadas por pilares de fogo com centenas de metros de altura.