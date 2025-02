Uma mulher que afirmou que o rapper Jay-Z (Nome Real-Sean Carter) a estuprou em 2000 no Partido Diddy, retirou seu processo civil.

O nome da acusação de músico não foi descoberto. O processo foi aberto anonimamente; O promotor alegou que estava passando por violência aos 13 anos.

O processo, relata a CNN, foi retirado em condições que excluem sua apresentação repetida. Os advogados não descobriram o motivo da rejeição da solicitação.

Jay-Z chamou o “idiota” no início da acusação, e seus advogados foram tentados para alcançar desvios do pedido, mas não trouxe o resultado. Em particular, o ponto de defesa indicou as inconsistências na história do promotor.

Comentando sobre um processo, o advogado de Rire, Alex Spiro, disse: “Jay manteve o confronto de acusações repugnantes e falsas e forçou os poucos a retribuir, nunca concordou, não pagou um centavo, derrotado, limpo e limpo seu nome”.

Os advogados de Didi disseram que uma visão geral do processo confirma mais uma vez que todas as acusações foram feitas ao músico. Desde setembro de 2024, Didi está em uma prisão de Nova York em uma conspiração de extorsão, tráfico de pessoas por exploração sexual e violência sexualizada. Insiste na inocência.

