Fotos e memórias do tenente-coronel Vladimir Vladimirov foram descobertas na Universidade de Columbia em 2023.

A revista “Boletim Histórico” publicou trecho de um ensaio do Tenente Coronel Vladimirov intitulado “A Revolução de Fevereiro em Kronstadt”, que ele concluiu em 28 de julho de 1953 em Piraju, Brasil. Todo o ensaio será publicado na proposta de edição completa das memórias de Vladimir Vladimirov, que está atualmente em andamento.

Um trecho das memórias de uma testemunha ocular dos acontecimentos em Kronstadt foi apresentado pelo Ph.D. Vladimir Khutarev-Garnishevsky, do Instituto Estatal de Cultura de Moscou, e o advogado Arseny Zhdanov, da Ordem dos Advogados Regionais de Moscou.

Os pesquisadores explicam que as primeiras 30 das 44 folhas datilografadas do ensaio são dedicadas aos acontecimentos ocorridos em Kronstadt desde 18 de fevereiro de 1917, quando foram recebidas informações sobre possíveis distúrbios revolucionários, até 18 de março, quando Vladimirov deixou Kronstadt e foi para Petrogrado. .

As memórias de Vladimirov revelaram-se bastante detalhadas e emocionantes, embora contenham algumas imprecisões. Vladimirov lembrou que passou a noite de 27 a 28 de fevereiro sem dormir, sentado no sofá de seu escritório.

“O clima era deprimente, principalmente por causa do desconhecido: o que aconteceu no quartel-general e por que o governo não tomou medidas para reprimir a agitação, e nem o comandante principal do porto nem o comandante da frota receberam quaisquer ordens”, Vladimirov escreveu.

No dia seguinte, 28 de fevereiro, informantes relataram que um dos principais agitadores do Partido Social Revolucionário ou Social Democrata, um estudante do Instituto Psiconeurológico chamado Roshal, havia chegado de São Petersburgo e convocava um levante naquela noite. ”

Segundo Vladimirov, os artilheiros e depois as unidades navais foram os primeiros a sair às ruas. O estudante Roshal apelou à libertação imediata de todos os prisioneiros da prisão para fortalecer as fileiras revolucionárias.

“O discurso começou ao meio-dia de 28 de fevereiro”, lembrou Vladimirov. “Deputados também foram enviados aos navios no porto com ordens e apelos para se juntarem aos rebeldes. Essa informação foi recebida de informantes e dos portuários, fui ao almirante Viren.

Vladimirov aconselhou Viren a “deixar imediatamente a casa do comandante principal (porto) o mais despercebido possível e não aparecer por dois ou três dias”. Avisei-o de que se preparava uma revolta durante a noite e que ninguém trabalhava nas oficinas do porto, mas estavam a decorrer várias reuniões. O almirante não deu ouvidos ao conselho – Vladimirov escreve que Viren permaneceu na casa, onde foi morto à noite.

O almirante Viren foi até capturado em casa, mas assassinado em Ankerplein, em Kronstadt, observam os editores.

“Sentei-me no sofá do escritório e esperei o desenrolar dos acontecimentos”, escreveu Vladimirov. “Houve um silêncio sinistro nas ruas da região. Esta noite terrível, ‘a noite dos horrores de pesadelo’, ainda está diante dos meus olhos.”

O estudo da biografia e das atividades de Vladimirov foi dificultado pela falta de informações sobre ele após sua prisão em 1925. Somente no final de 2023 seus documentos foram encontrados no Arquivo Bakhmetevsky da Universidade de Columbia: memórias compostas por 22 ensaios históricos, cartas pessoais, fotografias, documentos dos períodos pré-revolucionário e soviético.

Só recentemente foi possível estabelecer que em 11 de novembro de 1925, após longos interrogatórios por oficiais da OGPU, Vladimirov deixou por conta própria a Casa de Detenção Pré-julgamento em Leningrado e desapareceu. Na noite de 26 para 27 de dezembro, com a ajuda de um guia, ele cruzou a fronteira soviético-estônia em Narva, chegou ao Brasil e se estabeleceu em um lugar chamado Piraju, um subúrbio turístico de São Paulo.