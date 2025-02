Uma nova cópia do Archiopterix petrificada é descrita

Os paleontologistas descreveram a nova cópia do clã Archaeoptyx, dos quais os restos petrificados foram desenterrados na formação de Mernsheim na Baviera, Alemanha. A cópia encontrada tornou -se a 12ª na coleção de fósseis do Archeopterix.

Estudar dentro No registro fóssil da revista, e brevemente sobre isso diz Notícias da SCI. O esqueleto mantido fragmentado foi encontrado em maio de 2019 na Formação Mernsheim em Mulhaim, no sul da Alemanha. Já se tornou o terceiro exemplo de arqueopterixs encontrados nesta formação.

“O esqueleto consiste nos membros da frente e no ombro direito, bem como fragmentos do acampamento esquerdo e ambos os membros traseiros”, relatam os paleontologistas. “Os tamanhos correspondem às dimensões de amostras semelhantes de ditting, Munique e Thermolis, pertence a amostras de tamanho tamanho médio do arqueopterix”.

Foi estabelecido que o Archaeopterix encontrado vivia por aproximadamente 149 milhões de anos. Tornou -se o décimo segundo monstro que representa o gênero Archaeopteryx. Inclui dinossauros semelhantes a pássaros que viviam no período jurássico há cerca de 150 milhões de anos.

O Archeopterix é considerado o primeiro pássaro famoso, embora a recente descoberta na China questione essa teoria. A mistura de arqueopter é caracterizada por características primitivas, como inúmeros dentes nítidos e uma longa cauda óssea. Em tamanho, é comparável aos quarenta eurásia.

“O Archeopterix desempenhou um papel decisivo na disputa sobre a teoria da evolução como um todo e a origem dos pássaros em particular”, diz o Dr. Universidade Christian Fotans de Rostok. “Diferenças morfológicas – por exemplo, as relações de dentes e membros – sugerem que o Archeopterix passou por mudanças evolutivas e pode compartilhar em diferentes tipos durante esse período.

Por 150 anos, o gênero Archaeopteryx tem sido considerado o único representante do período Jura, que atribui a paraves, o Opopod, que inclui pássaros e seus membros da família mais próximos -DromeOSAurides e Trodontis, acrescentou um paleontologista.