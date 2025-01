Uma nova interpretação é exibida no Teatro Sadovaya "Casamentos" Gógol

“São Petersburgo, nossos dias. Gafa, dona de um salão de aluguel de vestidos de noiva e costura de ternos masculinos, que não tem muita sorte no amor, decide que é hora de se casar. Sua animada e engenhosa colega Fekla, mais bem-sucedida no campo do casamento, quer ajudar uma amiga a resolver sua vida pessoal, mas os únicos homens ao seu redor são o alfaiate, um misantropo distante, e os visitantes do salão. ‘noivos’, que vêm um após o outro costurar outro terno perfeito para você”, diz o comunicado.

Existem apenas três atores no palco. Embora lembremos que Gogol tem apenas vários papéis masculinos: Podkolesin, seu servo, quatro pretendentes. Além disso, a noiva, sua tia, casamenteira… Agafya Tikhonovna Kuperdyagina na fonte original é uma noiva de 26 anos, a heroína da peça Gafa tem 36 anos, ela está “em busca de um relacionamento sério”. Gogol tem quatro pretendentes (e inicialmente ele queria chamar a peça de “Noivos”), aqui estão cinco deles.

Há exatos três anos, Andrei Prikotenko encenou neste teatro o drama ‘Serotonin’, baseado no romance de Michel Houellebecq, com Ivan Volkov no papel-título. Uma performance muito popular “sobre as andanças de um herói do nosso tempo”, caracterizada por “máscaras” e “holofotes”.

Como admitiu o diretor, a ideia da nova peça está relacionada com a peça “Serotonina”: “Você pode olhar para o “Casamento” de Gogol através do tema da solidão feminina e da busca pela felicidade, a solidão humana, uma conexão com Surge “serotonina”. ‘Serotonin’ é uma peça sobre a solidão masculina, ‘Marriage’ é sua imagem espelhada.’

Foto: Alexander Koptyaev / Teatro em Sadovaya

“Casamento”. Monstruoso ou magnífico?

A peça “O Casamento” de Gogol, um “evento absolutamente incrível”, é considerada uma das primeiras “comédias de costumes cotidianas” russas, dedicada aos incidentes na vida das pessoas comuns. Os teatros costumam realizá-lo.

A estreia de Prikotenko foi avaliada de forma diferente pelos críticos profissionais e pelos telespectadores comuns. Aqui, digamos, um profissional sobre a atuação: “Monstruoso”; “Não fiquei impressionado, estava entediado, monótono, um pouco vazio.” E aqui ficam as críticas do público: “Para mim este é o melhor desempenho de 2024!”; “Inteligente, sensível e comovente. Obrigado”; “Parabéns pela estreia de sucesso! Foi ótimo, engraçado e triste, mas muito relevante.”

À minha pergunta: “Por que você decidiu modernizar o texto de Gogol, escrever o seu próprio? Transferir a ação para o presente e inventar uma história completamente diferente, a sua?” o diretor respondeu: “Procurar Gogol nesta performance é tão difícil quanto procurar Shakespeare, Chekhov e Sófocles nela. Essas buscas só podem terminar em pesadelos. Sugiro que você ‘se acalme’ e considere esta performance como uma declaração independente sobre o hoje.”

Foto: Alexander Koptyaev / Teatro em Sadovaya

Vamos aos atores

Para Maria Lysyuk (Gafa), atriz da Casa Báltica, e Igor Mosyuk, ator do Teatro Alexandrinsky, esta é a primeira apresentação no Teatro de Sadovaya. E há novos trabalhos para a Artista Homenageada de São Petersburgo Natalya Parashkina e a Artista Homenageada da Rússia Tatyana Polonskaya (ambas interpretando Thekla).

Como você ensaiou?

Igor Mosyuk: Sentamos à mesa, conversamos sobre determinados assuntos, o diretor fazia anotações e depois nos entregava os textos. Por exemplo, ele teve a ideia de que a dona do ateliê Agafya, Gafa, é análoga da Podkolesin, e ela tem um cortador, e improvisamos como trabalhamos lá, o que conversamos. Não apenas sobre ternos masculinos e vestidos de noiva. E também sobre a solidão das mulheres, sobre o casamento de Gafa, sobre a pesca, que meu herói adora… Procurávamos análogos na vida de hoje. Em nossa performance, o tema da solidão feminina e masculina é retirado da peça de Gogol.

Você concordaria facilmente com a interpretação desse diretor? Nada te indignou nesta performance “baseada” na peça do nosso clássico?

Igor Mosyuk: Tudo é simples aqui: este é o meu diretor preferido e estou pronto para fazer tudo, qualquer papel para ele. Mesmo uma coisinha. E aqui ele me presenteou com um presente tão real! Recebi sete papéis ao mesmo tempo: o cortador de oficina Stepan (um análogo de Stepan, o servo de Podkolesin em Gogol), um médico de emergência e cinco pretendentes.

Prikotenko é um dos poucos diretores que cria um verdadeiro teatro dramático (não um espetáculo, uma performance, um musical…), onde acontecem verdadeiras relações humanas.

Você já esteve em ‘Casamento’ antes? Talvez como estudante?

Igor Mosyuk: Nunca. Participei de “O Inspetor Geral” – interpretei Strawberry na peça de Andrei Prikotenko, que ele encenou no Teatro Kamennoostrovsky (segundo palco do Teatro Dramático Bolshoi), este é meu único papel em Gogol. Sempre sonhei em interpretar Khlestakov…

É interessante como o destino acontece. Na “Baltic House” atuei em duas produções de Andrei Mikhailovich – “Lerka” e “Tartuffe”. Depois disso, não nos encontramos no trabalho durante dez anos. E depois da estreia no Abrigo do Comediante, ele também me ofereceu um papel em Oblomov, que em breve interpretará no Teatro Alexandrinsky.

Foto: Alexander Koptyaev / Teatro em Sadovaya

Maria, a versão de Prikotenko não lhe causou nenhuma rejeição?

Maria Lysjoek: Andrey Prikotenko é meu diretor favorito, meu favorito. Confio nele incondicionalmente. Na “Baltic House” estou envolvido nas suas performances “Lerka” e “Zoshchenko Zoshchenko Zoshchenko Zoshchenko”.

Andrei Mikhailovich nos sugeriu: leiamos Gogol, seu texto original, mas em linguagem moderna e pensando em nós mesmos. Nós atores naturalmente confiamos no diretor, mas internamente temos dúvidas, principalmente porque esta é minha primeira experiência: recriar a peça de forma tão completa. Há muitas histórias nesta performance que se relacionam com minha vida pessoal. Você poderia dizer que esta é, até certo ponto, minha confissão. Foi assustador, mas continuamos até o fim. Mesmo assim, o jogo de Gogol constitui a base. Embora não haja quase nada disso na peça, ao que parece. Podkolesin de Gogol é o personagem principal e exploramos a solidão das mulheres.

Admiro como Prikotenko tira algo novo de um artista, traços de caráter aparentemente invisíveis. Sou uma pessoa rude e dura por fora, mas por dentro sou muito vulnerável, mas sempre me escondo atrás da aspereza. E ele sempre me diz: “Masha, você subiu de volta nos trilhos? E o artista começa a crescer, as asas crescem…

Assisti à peça com Thekla-Tatyana Polonskaya. Dizem que com Natalya Parashkina ele é completamente diferente…

Maria Lysjoek: Sim, dois parceiros diferentes – e duas atuações diferentes. Natasha é minha amiga, ela me conhece bem. É por isso que ele não sente e não pode exercer influência apenas como ator.

Este é o nosso primeiro trabalho com Tanya, e novas análises e insights são sempre inesperados para mim, nos procuramos no palco. Não há preferências aqui: gosto (ou melhor, mais confortável) de atuar com essa atriz, ou essa atuação é melhor ou pior, em geral é uma honra ter dois artistas homenageados como parceiros.

Foto: Alexander Koptyaev / Teatro em Sadovaya

Literal

Andrey Prikotenko – sobre amor e solidão

“Todas as pessoas são solitárias, mas cada uma é solitária à sua maneira.”

“Nossos heróis ainda não chegaram ao ponto de se casar (nem Gogol, aliás). Isso não aconteceu porque é difícil encontrar alguém com quem vocês estejam prontos para viver juntos. É quase impossível fazer isso.”

“As pessoas estão tão focadas em si mesmas que quase não notam ninguém ao seu redor. E a velha e bela “vida pelo bem do outro” desapareceu como fumaça. E amor é quando você ama outra pessoa mais do que a si mesmo, mas quem e quando foi a última vez que ele falou sobre isso?

“Quando uma pessoa sela sua união casando-se, ela não se sente mais sozinha. Até o momento, há um último momento antes de tomar essa decisão, quando a pessoa está no último ponto de seu ateliê de solidão para costurar um terno masculino e costurar e alugar um vestido de noiva “Gafa Cooperdiagin” em Petrogradka.