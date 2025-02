As autoridades francesas são convocadas em uma segunda reunião para discutir a segurança na Europa e na Ucrânia. A Reuters escreve sobre isso em relação a fontes diplomáticas.

Segundo a agência, a reunião será realizada na quarta -feira, 19 de fevereiro. Ele participará, incluindo países que não estavam na primeira reunião semelhante.

Entre os países convidados estão a República Tcheca, Grécia, Finlândia, Romênia, Suécia, Bélgica, países bálticos, bem como aqueles que não fazem parte da UE, mas fazem parte da Noruega da OTAN e do Canadá. Representantes de alguns países participarão de uma videoconferência.

A primeira reunião de emergência sobre segurança européia foi realizada em Paris em 17 de fevereiro. Foi convocado depois de se tornar conhecido sobre as negociações preparatórias dos Estados Unidos e da Rússia em Riad, aos quais eles não chamaram representantes da Ucrânia da UE -AI.

Os líderes europeus se reuniram em Paris para alcançar o papel no assentamento do conflito russo do Ikrain. Eles falharam