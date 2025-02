Uma olhada na problemática história moderna da faixa de Gaza, desde o domínio egípcio até a guerra de Israel -hamas | Notícias do mundo

Gaza tem sido um barril de poeira e explodiu depois que os combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023 e começaram a matar e sequestrarem pessoas, causando uma operação militar israelense esmagadora que só recentemente o incêndio chegou a uma parada. A sugestão do Presidente Donald Trump na terça -feira que os palestinos deslocados em Gaza estão permanentemente no setor do lado de fora do território devastados pela guerra e que os Estados Unidos tomam “propriedade” pode causar uma nova tensão no enclave no Mar Mediterrâneo. Aqui está uma olhada na problemática história moderna da tira de Gaza:

1948 – 1967: Regra egípcio de Gaza

Antes da guerra em torno do estabelecimento de Israel em 1948, o atual Gaza fazia parte da grande faixa do Oriente Médio sob o domínio colonial britânico. Depois que Israel derrotou a coalizão dos estados árabes, o exército egípcio permitiu uma pequena faixa de terra entre Israel, Egito e o Mediterrâneo.

Durante a guerra, cerca de 700.000 palestinos fugiram ou foram forçados a partir de suas casas no que agora é Israel, uma massa de desenraizamento que chamam de Nakba, ou “catástrofe”. Dezenas de milhares de palestinos foram para a faixa.

Sob o controle militar egípcio, os refugiados palestinos em Gaza estavam presos, sem -teto e sem estado. O Egito não os considerou cidadãos e Israel não permitiu que eles retornassem para suas casas. Muitos foram apoiados pela Unama, a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, que tem uma grande presença em Gaza até hoje. Enquanto isso, alguns jovens palestinos se tornaram “Fedayeen”: combatentes da insurgência que realizaram ataques a Israel.

1967 – 1993: Israel agarra o controle

Israel confiscou o controle de Gaza do Egito durante a Guerra do Oriente Médio de 1967, quando ele também capturou o Banco e Jerusalém Oriental, áreas que permanecem sob controle israelense. A autoridade palestina reconhecida internacionalmente, que gerencia áreas semi -autônomas da Cisjordânia ocupada, procura as três áreas para um estado esperado para o futuro. Israel construiu mais de 20 assentamentos judaicos em Gaza durante esse período. Ele também assinou um tratado de paz com o Egito em Camp David, um pacto negociado pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter.

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sissi, se referiu a este tratado de 40 anos quando se recusou a permitir que os refugiados palestinos de Gaza no Egito, dizendo que a possível entrada de militantes no Egito ameaçaria a paz de longa data entre Israel e Egito .

O primeiro levante palestino contra a ocupação israelense eclodiu em Gaza em dezembro de 1987, começando mais de cinco anos de protestos sustentados e violência sangrenta. Foi também durante esse período que o grupo militante islâmico do Hamas se estabeleceu em Gaza.

1993 – 2005: A autoridade palestina assume o controle

Por um tempo, as conversas promissoras de paz entre os líderes israelenses e palestinos tornaram o futuro de Gaza um tanto esperançoso. Após os acordos de Oslo, um conjunto de acordos entre o primeiro -ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da organização de libertação palestina Yasser Arafat que estabeleceu as fundações para uma solução de dois estados, o controle de Gaza foi entregue à autoridade incipiente Palestine.

Mas o otimismo foi curto. Uma série de ataques de suicídio palestino dos militantes do Hamas, o assassinato de Rabin de 1995 por um ultra -nacionalista judeu oposto à sua paz e à eleição de Benjamin Netanyahu como primeiro -ministro no ano seguinte, todos impediram os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos. Outro impulso de paz entrou em colapso no final de 2000 com a erupção da segunda revolta palestina.

Enquanto a revolta fracassou em 2005, o então primeiro -ministro israelense Ariel Sharon dirigiu uma retirada unilateral de Gaza, arrancando todas as tropas de Israel e aproximadamente 9.000 colonos em um movimento que dividiu amargamente Israel.

2005 – 2023: Hamas agarra o poder

Apenas alguns meses após a retirada de Israel, o Hamas venceu as eleições parlamentares no Fatah, o longo e dominante Partido Político Palestino. No ano seguinte, após meses de lutas internas, o Hamas violentamente assumiu o controle de Gaza da autoridade palestina liderada pelo Fatah.

Israel e o Egito impuseram um bloqueio paralisante no território, monitorando o fluxo de bens e pessoas que entram e saem. Por quase duas décadas, o fechamento paralisou a economia local, enviou o desemprego para atirar e encorajar a militância na região, que é um dos lugares mais densamente povoados do planeta.

Através de guerras anteriores e inúmeras batalhas menores com Israel que devastaram Gaza, o Hamas só se tornou mais poderoso. Em cada conflito subsequente, o Hamas teve mais foguetes que viajaram ainda mais. O grupo mostrou uma crescente variedade de armas. Seus principais líderes sobreviveram e garantiram a cessação da alta. Enquanto isso, um governo construiu, incluindo uma força policial, ministérios de fronteira e terminais equipados com detectores de metal e controle de passaporte.

2023 O ataque do Hamas desperta a guerra de Israel-Ahamas

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 matou cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e viu cerca de 250 pessoas levando reféns. Mais de 100 reféns foram libertados para um incêndio de alta semana em novembro de 2023, oito foram resgatados vivos e dezenas de corpos foram recuperados pelas forças israelenses. A guerra aérea e da terra de Israel matou mais de 47.000 palestinos, mais da metade delas mulheres e crianças, de acordo com as autoridades de saúde locais, que não dizem quantos mortos eram combatentes. A guerra deixou grandes partes de várias cidades em ruínas e deslocou cerca de 90 % da população de Gaza de 2,3 milhões de pessoas.

Sob a primeira fase do último incêndio alto, que entrou em vigor em 19 de janeiro, o Hamas lançará um total de 33 reféns, oito dos quais o Hamas diz que estão mortos, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. As forças israelenses se aposentaram da maioria das áreas e permitiram que centenas de milhares de palestinos retornassem ao devastado North Gaza enquanto o ajudava a fluir.

As negociações na segunda fase, que terminariam a guerra e veriam os 60 reféns restantes que retornaram, começarão na segunda -feira. Se os Estados Unidos, Catar e Egito não puderem negociar um acordo entre Israel e Hamas, a guerra poderá ser retomada no início de março.