Uma parte de combate alta explosiva caiu no sarcófago da usina nuclear Chernobyl. Zelensky afirma que era um drone russo. Peskov nega. Fotos

Na noite de 14 de fevereiro, um drone de choque russo com uma parte de combate de alta euxplosiva caiu em um sarcófago que protege o quarto quarteirão de uma usina nuclear em Chernobil. Isso foi afirmado pelo presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky.

Este edifício, que garante proteção por 100 anos, é chamado de “nova prisão segura” (NBK) – foi colocada em operação em 2019, substituindo -os por um Sarcophaga de 1986, construído imediatamente após o acidente. Em 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão total da Ucrânia, as tropas russas ocuparam a usina nuclear em Chernobil. A estação retornou à Ucrânia no final de março de 2022, depois que as tropas da Federação Russa se retiraram das regiões de Kiev e Cherneiv.

Segundo Zelensky, a estrutura foi danificada – houve um incêndio que foi extinto no ponto de impacto. “Atualmente, os antecedentes da radiação não aumentaram e eles estão constantemente monitorando -a. De acordo com as estimativas iniciais, o dano ao abrigo é significativo”, disse Zelensky. E em Magat Confirmadoque no local eles ouviram a explosão e viram o fogo. A agência afirmou que a concha de proteção do sarcófago não tem “sinais de violação”.

O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov nega a declaração de que o drone russo atingiu Sarcófago: “O exército russo não o faz. Provavelmente, estamos falando sobre a próxima provocação, a fraude. prometido Durante a Conferência de Segurança de Munique, que está sendo realizada atualmente, para transmitir os Estados Unidos “muitas informações sobre a greve russa de Chernobila, que eles (Federação Russa) estão constantemente lançando aeronaves não tripuladas pela zona de Chernobian”.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.

Uma nova usina nuclear foi ordenada em Chernobyl. O anterior foi erguido imediatamente após o acidente – e nele houve rachaduras com uma área de mil metros quadrados