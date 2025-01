Uma pequena ilha com ruínas romanas está à venda em Nápoles por 5 milhões de euros

A ilha do município de Bacoli, ao sul de Nápoles, é propriedade dos herdeiros de uma família napolitana que agora querem se desfazer dela.

O anúncio da Sotheby’s descreve Punta Pennata como uma “joia histórica e natural” que está “situada nas águas cristalinas de Bacoli”. E há ainda uma moradia inacabada com sete quartos e uma adega.

Com uma altura máxima de 29 metros acima do nível do mar e uma distância mínima do continente, a ilha apresenta uma exuberante vegetação mediterrânica e ruínas romanas. O local oferece vistas deslumbrantes da zona vulcânica e das ilhas turísticas de Ischia e Procida

A prefeita de Bacoli, Josie Della Ragione, teme que particulares possam assumir o controle da ilha para fins comerciais. Por isso ele quer que a comunidade adquira a área e transforme-a em parque público. Ele disse que representantes da comunidade já contataram a Sotheby’s. As negociações para a compra começarão em breve. O município teve problemas financeiros nos últimos anos. No entanto, o orçamento foi agora reorganizado. Fornece meios para proteger o território.