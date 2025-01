Uma plataforma e-sport apareceu na Universidade Estadual de Penza

No 7º edifício acadêmico da Universidade Estadual de Penza, o local do CyberClub Student foi solenemente inaugurado, no qual as equipes da universidade se prepararão para competições de esporte eletrônico, relata o PSU Press Service.

A iniciativa de criação do ciberespaço foi pessoalmente apoiada pelo reitor da Universidade Estadual de Penza, Alexandre Gulyakov.

“A partir de agora, os caras terão a oportunidade de se entregar sistematicamente ao e-sport. Proponho que aqui não apenas os jogadores da equipe nacional possam melhorar suas habilidades, mas também os estudantes de diferentes faculdades que gostariam de tentar representar a universidade no futuro. Dessa forma, a equipe ainda estará em boa forma ”, disse o diretor da universidade.

Atualmente, 10 lugares equipados com PC e poderoso PlayStation estão disponíveis para ciberatletas. No futuro, os esportes agitados começarão a se desenvolver com base no ciberespaço.