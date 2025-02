Uma raça rara de lobos negros foi encontrada na Polônia

Um funcionário da organização ambiental John Nicheidlovskaya diz que não pode acreditar. “Isso é algo novo e incomum”, disse ela. O motivo da alegria foram dois vídeos curtos feitos por uma câmera para reparar animais selvagens.

Os pesquisadores agora querem aprender mais sobre lobos negros. É por isso que, por exemplo, os excrementos procuravam excrementos na floresta para descobrir mais sobre tetic em animais. A cor preta da lã provavelmente aconteceu há mil anos. Acredita -se que a mutação genética tenha sido desenvolvida em cães domésticos e finalmente foi atravessada com lobos.

Onde as fotos foram tiradas, a organização ambiental polonesa não anuncia por motivos de segurança. Como os animais são raros, os defensores naturais temem que os caçadores caçadores possam caçar lobos e matá -los.

Os lobos negros são extremamente raros na Europa, porque seu pool de genes é pequeno. Eles não são incomuns na América do Norte. No Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, que é principalmente em Vaiming, há pelo menos metade de todos os lobos com cores pretas.