Uma residente de Yekaterinburg mudou seu nome e sobrenome para evitar o pagamento de pensão alimentícia

Segundo os oficiais de justiça, uma mãe de 44 anos deve ao filho adolescente mais de dois milhões de rublos (a mulher está privada dos direitos parentais – o homem vive com os tutores). Foi iniciado um processo de execução hipotecária para cobrança de pensão alimentícia, mas por muito tempo o devedor não foi encontrado.

Mudou frequentemente de residência, casou-se várias vezes e sempre adotou o sobrenome dos maridos.

Com a próxima noiva, eles agiram de forma ainda mais astuta: inventaram um sobrenome único para ela. Além disso, a mulher decidiu mudar de nome – recebeu um passaporte com novos dados e, no casamento, o marido adotou o novo sobrenome.

É verdade que ela ainda não conseguiu se perder – os oficiais de justiça encontraram o devedor, lavraram auto de infração administrativa e o tribunal impôs pena de 40 horas de trabalho compulsório.

Ela prometeu que conseguiria oficialmente um emprego e começaria a pagar a dívida, argumentando que um novo nome significa uma nova vida. Ela até perguntou quais documentos eram necessários para restaurar os direitos dos pais, mas depois pareceu ter desistido da ideia. ‘, relatou a imprensa.