Uma recepção calorosa foi reservada para o Centro Etnocultural. Uma das irmandades mais ativas do Compatriots Club de Okrug Autonomous Nenets comemorou o vigésimo aniversário de sua criação. Tenho muitas boas ações, reuniões interessantes e participação ativa em eventos de ECC em meu crédito. – relata a página oficial do Centro Etnocultural do Okrug Autônomo dos Nenets em contato.

Filitsada Andreevna Pozdeeva falou sobre isso em uma apresentação em vídeo. Os compatriotas ouviram a voz de Vera Mikhailovna Semenova, que liderou a comunidade por muitos anos. Andrei Yuryevich Mukhin, vice -chefe da Administração da Região Polar, disse uma palavra calorosa de boas -vindas, dando presentes a veteranos e ativistas da associação. Durante toda a noite, em torno de uma xícara de chá com sopchanochkas qualificados, chicoutés e peixes brancos de seus países de origem, os compatriotas ouviram músicas comoventes interpretadas pelo coro de Nadezhda, no qual Vera Mikhailovna participou ativamente e os membros da irmandade continuam se realizado. Então eles cantaram juntos, lembrando -se de seu querido lado e seus camaradas da aldeia. Os sorrisos e o brilho dos looks amigáveis ​​sublinhados sem demorar ainda mais a importância de tais reuniões.

Finalmente, eles elegeram por unanimidade Filitsada Andreevna Pozdeeva como presidente, aprovaram a composição dos ativistas e definiram um plano de trabalho, enfatizando principalmente a necessidade de envolver jovens e crianças de seus compatriotas em eventos da comunidade.