Uma semana do presidente de Manipur: 30 militantes em uma repressão radical

Uma enorme repressão contra grupos militantes está em andamento em Manipur depois Imposição do governo do presidente no estado afetado pela violência Depois do primeiro -ministro N biren singh renegação. Em apenas uma semana, as forças de segurança prenderam mais de 30 insurgentes, incluindo um líder de alto nível de vários trajes militantes. Vários voluntários da vila também foram presos, o que causou protestos em várias áreas por meio de Imphal.

Os militantes presos pertencem a vários grupos insurgentes com sede no vale, incluindo o Partido Comunista de Kangleipak ​​(KCP), o Popular Liberation Exército (PLA), Prepak e Kykl, bem como grupos militantes de Kuki como o Exército Nacional Kuki (Kna ) e United e United National Exército Kuki (Unka).

As forças de segurança também aproveitaram um cache significativo de armas e explosivos, incluindo pelo menos 15 dispositivos explosivos improvisados ​​(IDE) e armas automáticas sofisticadas, como rifles HK, inasse e rifles da série AK, durante operações em diferentes distritos de Manipur

Além disso, em uma operação antes do amanhecer na sexta -feira, mais de 10 voluntários na vila foram presos no distrito de Kakching.

Um policial sênior envolvido em operações, falando anonimato, disse: “A repressão foi meticulosamente planejada, dependendo de contribuições de inteligência real.

Cronologia da repressão

15 de fevereiro: As forças de segurança alcançaram um grande avanço depois de descobrir um esconderijo insurgente no distrito de Tengnoupal, o que levou à apreensão de uma reserva de armas automáticas e IDE. Fontes de inteligência alegaram que os insurgentes estavam planejando ataques coordenados em lugares importantes.

16 de fevereiro: Em uma série de ataques coordenados nos distritos de Imphal East, Churachandpur e Kakching, as forças de segurança fizeram a primeira onda de prisões, identificando os detidos como membros do PLA e traje de prepak.

17 de fevereiro: Uma reunião de segurança de alto nível foi convocada entre a polícia estadual, as forças paramilitares centrais e as agências de inteligência para avaliar a situação e as estratégias de insurgência em operações adicionais sob o domínio do presidente.

18 de fevereiro: Os novos relatórios de inteligência confirmaram uma atividade militante maior em áreas remotas e fronteiriças, o que causou a rápida implantação de forças adicionais, segundo funcionários.

19-20 de fevereiro: As operações de segurança se intensificaram em vários distritos, resultando em outra onda de prisões de grupos insurgentes com sede em Valle e Hill. Armas e explosivos adicionais de vários locais foram apreendidos, reforçando as preocupações de um ressurgimento militante coordenado.

Maior segurança, maior vigilância

Com o governo do presidente em vigor, o governo central assumiu o controle direto das operações de segurança em Manipur, que permite a rápida implantação de forças paramilitares e medidas de contra -insurgência promovidas pela inteligência.

Toques em moeda rigorosos foram aplicados em áreas de insurgência, juntamente com operações intensificadas de busca noturna. Os pontos de controle de segurança foram estabelecidos ao longo de estradas e principais rotas de tráfego para evitar o movimento de militantes armados.

Protestos generalizados

Os protestos explodiram no vale Imphal de Manipur na sexta -feira, com manifestantes que queimam pneus nas estradas para expressar sua raiva pela prisão de voluntários da aldeia no distrito de Kakching, agência de notícias, Pti relatado.

As prisões chegaram um dia após o governador Ajay Kumar Bhalla perguntou os insurgentes e os moradores armados que se renderam voluntariamente Armado saqueado e possuído ilegalmente em sete dias, alertando a “ação estrita” quando o prazo expirou.

Manifestações foram feitas nos distritos de Imphal East, Imphal West, Thoubbal e Kakching. Os manifestantes também forçaram o fechamento de lojas e mercados nas áreas de Wangkhei, Uripok, Thangmeiband e Khurai de Imphal, disseram as fontes.

A violência étnica entre a comunidade Meitei e os grupos tribais de Kuki-Zo, que começou em maio de 2023, cobrou mais de 220 vidas no estado. Os tumultos persistem, com várias áreas voláteis restantes. Apesar dos esforços contínuos para restaurar a paz, as profundas divisões étnicas continuam a impedir a reconciliação.

Quase dois anos após o início da violência, o primeiro -ministro Biren Singh renunciou em 9 de fevereiro e o governo do presidente venceu em 13 de fevereiro.