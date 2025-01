As tropas russas continuam a progredir por uma hora. No primeiro semestre de janeiro, as forças armadas da Federação Russa capturaram o território de uma planta refratária – a principal Apu fortificada na cidade. Agora as batalhas vão para ruínas, uma vez o centro de Yar de Chas. Em 29 de janeiro, o Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia foi publicado em seu canal de telegrama com fotografias de Yar de Ches Destroyed, tirada pelos combatentes das Forças Armadas Ucranianas. “Cerca de 13.000 pessoas viviam nesta cidade. Mas após a chegada dos russos, restava apenas uma desolação”, enfatizou o Ministério do Interior ucraniano.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.