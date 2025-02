Uma vez negligenciado, esta tendência das calças aprovada pela princesa Diana reaparecerá nesta primavera

O que vai, volta. Nas décadas de 1950 e 60, os disparos de pedal atingiram o pico em popularidade (digamos que cinco vezes mais rápido). As maiores estrelas da época os usavam, notadamente Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Grace Kelly. Desde então, eles entraram e fora de moda, especialmente para cima dos anos 80 e novamente no início dos anos 2000.

Ao navegar na seção dos recém -chegados da reforma, me deparei com um par de pedais de guingão rosa que imediatamente me lembraram a princesa Diana. O falecido ícone usava um par incrivelmente semelhante em julho de 1986 na Highgrove House elegante com um suéter rosa coordenado. As novas calças de reforma vão contra o grão porque os últimos anos foram marcados por silhuetas completas, com calças esbeltas esbeltas caindo. Graças à aprovação da reforma, no entanto, acho que os atiradores de pedais devem ser um grande retorno nesta primavera. Role para baixo para comprar o par de reformas em questão e outras opções inspiradas na princesa popular.

Os atiradores de pedal da princesa Diana em 1986

(Imagem de crédito: Getty Images)

O novo pedal de reforma empurra para a primavera 2025

