O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Ucrânia pode se tornar parte da Rússia. Ele disse que em uma entrevista à Fox News, publicada em 10 de fevereiro.

Durante a entrevista, Trump disse que a Ucrânia “basicamente concordou” em fornecer aos Estados Unidos por US $ 500 bilhões como uma taxa de assistência militar fornecida por Washington a Kiev.

“Eles têm países extremamente valiosos do ponto de vista de países raros (metais), petróleo e gás, outras coisas. Quero que nosso dinheiro seja protegido porque gastamos centenas de bilhões de dólares (na Ucrânia) “, disse o presidente dos EUA.

Trump disse que os Estados Unidos devem ter acesso aos recursos naturais da Ucrânia, independentemente de será possível concluir com sucesso o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

“Eles (ucranianos) podem concluir um acordo, mas podem não concluir. Uma vez que eu possa me tornar parte da Rússia, mas eles podem não se tornar “, disse Trump, respondendo à pergunta do jornalista Bret Bayer (uma resposta ao presidente dos EUA – – avaliação 23:24 Entrevistas de áudio).

Donald Trump fez essa declaração alguns dias antes em uma conferência de segurança em Munique, Alemanha, EUA V O secretário de impressão zelena relatado AFP que a reunião ocorrerá em 14 de fevereiro. Além disso, espera -se que, em 20 de fevereiro, o Kit Kellog Kit, Keelg, chegue à Ucrânia em 20 de fevereiro na Ucrânia e na Ucrânia.

Donald Trump não é o primeiro a dizer que quer obter metais raros da Ucrânia em troca de assistência dos EUA. Zelensky disse que as autoridades em Kiev estavam abertas para garantir que, juntamente com os parceiros ocidentais em minerais de minerais, em troca de ajuda. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia observou que cerca de metade dos depósitos de metais raros no país estão no território que a Rússia ocupou.