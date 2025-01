União Africana e Somália saúdam a trégua em Gaza com apelos à manutenção do cessar-fogo

Ele união africana e Somália Na quinta-feira, ele saudou um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas.

Numa declaração sobre X, o chefe da Comissão da União Africana Moussa Faki Mahamat Ele disse: “Desejo elogiar o papel crucial desempenhado pelo Qatar, pelo Egito e pelos Estados Unidos”.

Ele disse que o órgão continental apela à implementação imediata e plena do acordo e deseja que a justiça e a paz prevaleçam para o povo da Palestina.

O presidente somali, Hassan Sheikh Mohamud, também elogiou os esforços do Catar, do Egito e dos Estados Unidos na negociação do acordo.

Mohamud enfatizou a importância de manter o cessar-fogo e instou a comunidade internacional a acelerar a entrega de ajuda humanitária urgente ao povo de Gaza.

“Com este acordo, sublinho a necessidade de esforços colectivos para estabilizar o cessar-fogo e dar prioridade à rápida prestação de assistência humanitária para aliviar o sofrimento em Gaza”, disse ele num comunicado divulgado pela presidência na quinta-feira.

A nação do Corno de África reafirmou o seu compromisso de apoiar a paz e reiterou a posição do país sobre a causa palestiniana, defendendo uma solução justa e abrangente.

Mahmoud sublinhou a necessidade de estabelecer um Estado Palestiniano independente e soberano, baseado na solução de dois Estados.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman, anunciou o sucesso dos mediadores na obtenção de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, referindo que a sua implementação terá início este domingo.

O anúncio ocorre no 467º dia do genocídio de Israel em Gaza, que matou e feriu mais de 156 mil palestinos, a maioria dos quais são mulheres e crianças.

A guerra deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que ceifou a vida de muitos idosos e crianças, numa das piores catástrofes humanitárias globais da história.