União Europeia: “Alexey Navalny deu a vida de graça e democrata Rússia”

A União Europeia é responsável pela morte de Alexei Navalny pelas autoridades da Federação Russa e Vladimir Putin e requer a libertação de todos os presos políticos russos. Sobre isso Isso é dito Em uma declaração da UE da UE para Relações Exteriores Kai Kallas, publicada no primeiro aniversário da morte do líder da oposição russa.

A Rússia está cada vez mais conduzindo uma guerra agressiva ilegal contra a Ucrânia e, ao mesmo tempo, continua a repressão interna, seguindo aqueles que defendem a democracia. Alexey Navalny deu a vida de graça e democrata Rússia. Hoje, seus advogados estão injustamente na prisão, juntamente com centenas de prisioneiros políticos. A Rússia deve libertar imediatamente e incondicionalmente advogados de Alexei Navalny e todos os prisioneiros políticos.

Declaração comum sobre o aniversário da morte de Navalny Publicado Agências estrangeiras de 15 países europeus (Alemanha, França, Itália, Holanda, Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Suécia, Noruega, Polônia, República Tcheca, Romênia, Reino Unido) e Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Os diplomatas expressaram condolências à família Navalny e reiteraram o pedido de libertar prisioneiros políticos russos.

“Declaramos novamente que a principal responsabilidade pela morte de Navalny está sobre as autoridades russas. Um ano depois, uma situação aterrorizante com os direitos humanos na Rússia ainda está piorando. O Kremlin suprime a discordância pacífica, apóia a atmosfera do medo e mina o Estado de direito. “Pensando na herança permanente de Navalny, continuamos apoiando a sociedade civil e os ativistas de direitos humanos que estão trabalhando incansavelmente para construir um futuro melhor para a Rússia, apesar de um enorme risco pessoal”.

Alexei Navalny lembra na Rússia e em todo o mundo Isso está acontecendo no memorial -a memória dos políticos em diferentes cidades. O material é atualizado