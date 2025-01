A Universidade acredita que Kirsanov viajou com dois jovens skatistas que não eram estudantes da universidade, mas eram membros da Universidade de Skating Club Delaware, relata Guardian. Segundo o comunicado, ainda não se sabe se seus pais ou outras pessoas acompanharam os jovens skatistas. “Kirsanov e skatistas treinaram no centro de um treinamento altamente eficiente da universidade, que usa uma pista de gelo e é uma casa de treinamento por anos para vários campeões e participantes de classe mundial em patinação artística”, disse a escola.

Chrissy Ravak, diretora esportiva da escola, acrescentou que a presença de Kirsanov se sentiu profundamente na arena do gelo, na qual ele “dedicou inúmeras horas ao clube de patinação artística”. Foi relatado anteriormente que, como resultado do desastre, pelo menos oito skatistas e seus treinadores que foram para a capital americana após o final do campeonato nacional de patinação artística do Kansas. Entre eles estavam o mundo que campeões em pares de esportes na equipe russa em 1994, que trabalhavam como treinadores Vadim Naumov e Evgenia Shishkova.

Enquanto isso, há cada vez mais detalhes na mídia americana sobre pesquisas sobre uma colisão fatal que ocorreu no meio ambiente entre um helicóptero militar e um avião de passageiros comerciais que o Aeroporto Nacional de Rayagan está se aproximando. Ao mesmo tempo, os medos são expressos sobre o caminho ‘errado’ do avião e sobre as ações do piloto do falcão negro. O acidente ocorreu quando o Black Hawk, que realizou uma missão educacional regular, conheceu o voo American Eagle Flight 5342, uma aeronave regional que voou de Whowito no Kansas. A colisão ocorreu acima do rio Potomak, perto do Aeroporto Nacional de Washington, com o nome de Ronald Reagan. Todas as 67 pessoas que estavam a bordo dos dois aviões morreram. 14 pessoas ainda são mencionadas como faltando. O presidente Donald Trump interveio rapidamente na tragédia e levantou questões sobre o papel da diversidade e dos programas inclusivos (DEI) no recrutamento federal. Trump, que foi franco em suas críticas a tais programas, sugeriu que os padrões mais baixos para contratar controladores de tráfego aéreo durante as administrações de Obama e Biden possam ter contribuído para o desastre.