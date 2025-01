Universidades publicam regras de admissão para 2025

Aliás, após a publicação desses documentos, os requerentes e seus pais quase tiveram um colapso nervoso. Por que? Juntamente com outras mudanças, dão às universidades o direito de exigir os resultados de quatro Exames Estaduais Unificados para admissão, enquanto a maioria das universidades anteriormente tinha três. Começaram imediatamente a falar sobre o facto de os quatro Exames Estaduais Unificados serem aplicados principalmente em universidades técnicas – onde, por exemplo, tanto a física como a ciência da computação são importantes. Anteriormente, essas disciplinas eram oferecidas como opções aos candidatos, e muitos escolhiam ciência da computação como um exame mais fácil. As universidades técnicas não ficaram satisfeitas com esta abordagem, como alguns reitores anunciaram em voz alta no ano passado.

E agora ‘quatro é possível’. Mas faltam apenas alguns meses para a campanha de admissão: a maioria dos formandos já decidiu a escolha do exame. Precisamos realmente nos preparar para um novo?

A propósito, apenas uma universidade anunciou publicamente a introdução de quatro Exames Estaduais Unificados – MSTU. Bauman. Lá eles queriam estabelecer um exame estadual uniforme em russo, matemática, física e ciência da computação na forma de testes de admissão para quase três dezenas de grupos de especializações.

Isto resultou em reações perturbadoras na rede social Baumanka. E a universidade os ouviu. O Reitor Mikhail Gordin disse: o ingresso em todas as especialidades ocorrerá em 2025 como antes – de acordo com três Exames Estaduais Unificados. Mas o “líder” para a maioria das áreas da educação, além do russo e da matemática, será a física. Em algumas áreas – química, biologia ou ciência da computação. Em alguns casos, você poderá escolher entre os itens.

A universidade deve determinar o número máximo de vagas remuneradas pelo menos cinco meses antes da inscrição remunerada. E não será mais possível aumentá-los

No entanto, em Baumanka eles permanecem “por conta própria”: o conhecimento tanto da física como da ciência da computação é necessário para um estudo bem-sucedido na universidade. Portanto, a universidade decidiu introduzir esta exigência na modalidade de teste e apenas para candidatos de departamentos remunerados.

Na véspera do Dia X, foi realizado um dia aberto em Baumanka – fora do planejamento, especificamente para explicar tudo aos candidatos. Mais importante ainda, a física é obrigatória para a grande maioria das especialidades de engenharia. A possibilidade de cursar física ou ciência da computação como alternativa continuará apenas em departamentos, programas do Centro de Treinamento Militar e diversos programas de tecnologia da informação em Moscou.

O que mais é importante que os candidatos saibam?

O processo de admissão federal de 2025 proibiu o acesso “irrestrito” à educação paga. O que isso significa? Anteriormente era possível ampliar o ‘plano de cuidados’ à medida que chegavam as solicitações, mas agora isso não é possível. A universidade deve determinar o número máximo de vagas remuneradas pelo menos cinco meses antes da inscrição remunerada. E depois disso você não pode mais ampliá-los. Portanto, agora é possível uma escassez de vagas pagas, mas um excesso de oferta não.

“Agora, aparentemente, também haverá uma competição por afiliados pagos”, explica MEPhI ao RG. – Por que isso é feito? Parece-nos que pela comodidade de trabalhar com candidatos “pagos” no âmbito do superserviço “Admissão Universitária Online”.

O prazo para aceitação de documentos para educação remunerada em 2025 foi prorrogado para 20 de setembro, e a inscrição propriamente dita foi prorrogada para 30 de setembro.

Na verdade, o MEPhI já decidiu as pontuações mínimas no Exame Estadual Unificado exigidas para elegibilidade à faculdade.

– Com base nos resultados da campanha de admissão de 2024, registou-se o seguinte: apenas alguns dos admitidos ao MEPhI no concurso geral apresentam notas USE inferiores a 75 em qualquer uma das disciplinas nucleares (matemática, física, informática, ciências sociais, estrangeiro língua, história, química) e menos de 70 em língua russa”, disse a universidade. – Assim, decidiu-se estabelecer os seguintes pontos mínimos para o orçamento em 2025: 70 – língua russa, 75 – qualquer outra disciplina especializada. Os limites para uma forma de educação paga serão 5 a menos: 65 – língua russa, 70 – qualquer outra disciplina especializada.

O que mais é importante? Você não precisa mais trazer o certificado original ou outro documento educacional para se inscrever. O consentimento para registro, enviado eletronicamente, é suficiente. Conveniente: você não precisa ir às universidades com o original.

Aqueles que pretendem inscrever-se em formação direcionada podem receber pontos adicionais pelo desempenho individual se participarem em diversos eventos organizados pelo seu futuro empregador.

As principais datas da campanha de admissão: 20 de junho – aceitação de documentos, 15 de julho (não antes) – fim da aceitação de documentos em universidades que possuem testes de admissão próprios (por exemplo, Universidade Estadual de Moscou), 25 de julho – fim da aceitação de documentos de todos os outros candidatos.