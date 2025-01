UNRWA fechará escritórios em Gaza e Cisjordânia antes da proibição israelense: relatório

Ele Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) disse que planeja interromper as atividades de ajuda porque a legislação do Knesset restringe seu trabalho, de acordo com um relatório divulgado na sexta-feira.

O parlamento israelita (Knesset) aprovou em Outubro dois projectos de lei destinados a proibir as actividades da UNRWA em Israel.

A previsão é que as leis entrem em vigor neste mês. Os legisladores israelitas argumentam que as operações de ajuda da UNRWA servem alegadamente como cobertura para as actividades do Hamas, uma afirmação que a agência negou repetidamente.

Autoridades da ONU deram o alarme sobre as possíveis consequências das ações de Israel, segundo o New York Times, citando autoridades.

Alertam que nenhuma outra organização poderia replicar os serviços abrangentes da UNRWA, que incluem o fornecimento de alimentos, água, medicamentos, educação e abrigo a milhões de palestinianos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

A suspensão de actividades humanitárias críticas poderá agravar as já terríveis condições nessas áreas.

“Seria um enorme impacto numa situação já catastrófica”, disse o ex-coordenador humanitário da ONU Jamie McGoldrick.

“Se essa é a intenção israelense – eliminar qualquer capacidade de salvar vidas – você tem que se perguntar qual é o pensamento e qual é o objetivo final”. ele acrescentou.

Sami Abu Darweesh, um palestiniano de 30 anos que vive num campo de refugiados gerido pela UNRWA em Gaza, expressou receios sobre o possível encerramento da agência.

“O mundo nos abandonou. Não temos nada além da ajuda que recebemos da UNRWA para sobreviver”, disse ele.

– O papel essencial da UNRWA está ameaçado

Desde o início das operações militares de Israel em Gaza, em 7 de outubro de 2023, o governo israelita intensificou a sua campanha contra a UNRWA.

Israel afirma que 14 dos 12.000 funcionários da agência em Gaza foram cúmplices dos ataques de 7 de Outubro, chamando a UNRWA de plataforma para o Hamas e apelando ao seu encerramento.

A UNRWA, criada em 1949, presta serviços sociais, educativos e de saúde aos refugiados palestinianos na Cisjordânia ocupada, em Jerusalém Oriental, no Líbano, na Jordânia e em Gaza.

Emprega 30 mil trabalhadores, a maioria dos quais são palestinos.

A legislação aprovada pelo Knesset em 29 de Outubro procurava formalmente pôr fim às operações da UNRWA dentro de Israel. A medida atraiu fortes críticas de vários países, com os Estados Unidos instando Israel, em 30 de outubro, a reconsiderar a implementação das leis.

A campanha militar em Gaza teve consequências devastadoras para o pessoal da UNRWA.

Os relatórios indicam que as forças israelenses mataram 258 pessoas desde o início da ofensiva. Apesar das perdas, a UNRWA continua a prestar ajuda vital face aos desafios crescentes.

Por enquanto, não está claro como Israel planeia impor a proibição das operações da UNRWA ou se a agência será capaz de continuar o seu trabalho humanitário em Gaza e na Cisjordânia.